新華社：南寧艦、衡陽艦已抵達香港水域

新華社報道，2日清晨，中國海軍南寧艦、衡陽艦抵達香港水域。兩艦將在解放軍駐香港部隊昂船洲軍營舉行艦艇開放活動，接受市民登艦參觀。

香港回歸祖國29周年，國防部宣布，解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦，將於7月2日至6日赴香港組織系列開放參觀和文化交流活動，屆時停靠駐香港部隊昂船洲軍港，開放予香港居民參觀。

香港居民可通過微信駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」，免費提供1.4萬張參觀門票。（唯一線上預約管道，不收取任何費用）。有意者須使用香港居民身份證或永久居民身份證實名預約，每人限預約1張。11歲及以下兒童免票，但須由預約成功的父母或監護人陪同。基於安全考慮，每名成人最多可攜帶一名11歲及以下兒童。

開放地點

昂船洲軍營（九龍昂船洲志昂路海軍基地）

時間

7月4日：上午8時半至下午5時半；

7月5日：上午8時半至下午5時半。

報名QR碼

南寧艦、衡陽艦訪港參觀報名QR碼

預約流程

關注WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」 點擊「艦艇開放」 點擊「活動預約」 選擇參觀日期和時段 點擊「預約活動門票」 點擊「添加參觀者」 填寫姓名、手機號碼、證件號碼等資訊及填寫驗證碼 點擊「確認預約」。

預約時間

6月30日至7月2日，每日10時、15時、20時；集中預約，約滿即止。

注意事項

線上預約成功後，系統將推送預約訂單資訊，並生成電子二維碼，須妥善保存。

預約成功後，系統不支援更改身分資訊，只可退票重新預約。

參觀當日，須在昂船洲軍營安檢處，憑預約使用的有效身份證件原件和電子二維碼兌換紙質參觀票，接受身份核驗和安全檢查後方可入營。

南寧艦​​​​（舷號162）是解放軍052D型導彈驅逐艦，2021年4月服役，滿載排水量7500噸，全長159米，寬18.4米，乘員280人，曾於2023年1月與其他艦艇組成聯合艦隊，到亞丁灣海域執行護航任務。

衡陽艦（舷號568）是解放軍054A型導彈護衛艦，2008年6月服役，滿載排水量4000噸，全長134米，寬16米，乘員不多於180人，亦曾參加過亞丁灣護航行動。