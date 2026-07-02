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香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪

即時中國
更新時間：00:33 2026-07-02 HKT
發佈時間：00:33 2026-07-02 HKT

據台媒《聯合報》1日（周三）報道，一名在香港長大並任職香港公務員的胡姓男子，早前赴台旅遊時，竟被台灣當局查出擁有台灣國籍，且因未按催告接受徵兵，遭台灣檢方依《妨害兵役治罪條例》起訴。

幼時赴台由母代設台中戶籍 二十三年前最後出境後除戶

報道指，台灣檢方起訴書披露，現年約三十多歲的胡姓男子在香港出生，1999年8月曾短暫赴台，當時其母親在台中市西屯區替他設立了戶籍，並代為申請了台灣護照。此後，胡男曾先後持該本台灣護照出境5次、入境4次，最後一次使用台灣護照出境是在2003年2月。

男事主辯稱從不知道自己擁有台灣籍。路透社資料圖片
男事主辯稱從不知道自己擁有台灣籍。路透社資料圖片

到了2006年，胡男提供相片委託母親在台辦理兵籍調查，隔年（2007年）因出境滿2年未入境，被依法辦理了「遷出登記」而除戶。檢方強調，此類手續只是戶籍狀態的變更，並不代表胡男自動喪失了台灣國籍。

案件的導火線始於2016年2月，胡男持香港護照入境台灣，由於他當時未主動申報自己具有「僑民役男」的身分，隨即被系統自動納入列管對象。此後在2016至2018年期間，胡男曾先後4次以香港居民身份申請並赴台觀光旅遊。

台中市西屯區公所於2018年3月發現其漏管情況後，隨即對其原登記戶籍地址發信催告，並刊登公告，勒令他在6個月內返台接受徵兵體檢。由於胡男逾期仍未返台，檢方認定他故意逃避兵役，遂正式將其起訴。

男事主辯稱全不知情  亦從未在台定居

台中地方法院在審理此案時，胡男否認控罪。他抗辯稱，自己從小到大都在香港就學及生活，父親是香港僑民，現時自己是一名香港公務員。雖然母親以前設籍在台灣，但他自幼對自己具有台灣國籍、或曾在台灣設立戶籍一事完全毫不知情，更不知道自己有服兵役的法定義務。他強調每次赴台均是極短暫的觀光停留，母親當年如何替他處理台灣戶籍的事務，他根本不清楚。

法官：與台聯繫淡薄 欠缺主觀意圖判無罪

法院認為，胡男在港出生，確實從未定居台灣，與台灣的連繫因素顯然淡薄。其母親當年替他設立戶籍、申請台灣身份證及護照期間，胡男尚處於11歲至19歲的求學階段，控方並無實質證據證明胡男對母親代辦的這些事務知情，加之其母親已於2012年不幸過世，令胡男的辯解合乎常理。

法院在判詞中指出，《妨害兵役治罪條例》的罪名前提，必須是建立在被告具有「避免徵兵處理」的主觀意圖上。由於胡男在達到服兵役年齡後，每一次赴台都是合法持香港護照過關，導致台灣海關查驗時，無法及時在護照上蓋印兵役管制戳章或對其進行提醒。在胡男根本無從察知自己有返台服役義務的情況下，難以確認他是蓄意逃兵，因此最終裁定其無罪，全案仍可上訴。
[17:05, 7/1/2026] Rick Chan: 

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