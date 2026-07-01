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廣州東站︱遲到女客失控大鬧候車室 毆職員砸cam圖毀證︱有片

即時中國
更新時間：21:45 2026-07-01 HKT
發佈時間：21:45 2026-07-01 HKT

乘搭高鐵或航班應預早到車站或機場。昨日（6月30日），內地廣州東站一名女子因錯過檢票時間，未能搭上原訂的列車，竟大鬧候車室，期間更辱罵、毆打現場工作人員，甚至搶砸影片記錄儀。今日（1日），廣鐵集團對事件作出通報，相關部門已將當事人帶走調查。

錯過驗票時間

據廣鐵通報，事發當日下午4時35分，一名打算乘搭C7077列車到深圳的女性旅客，趕到車站候車室。由於原訂4時36分開出的列車於4時31分已停止檢票，工作人員向旅客解釋，無法讓其進入車站。

女子得知後情緒失控，拋擲隨身物品，並辱罵、毆打現場工作人員，搶奪摔砸工作人員的視頻記錄儀，造成設備損壞。

事發後，相關部門已將當事人帶走調查，車站第一時間將受傷的工作人員送往醫院治療，經送醫檢查治療，工作人員身體無大礙。

職員身體無大礙

據內地律師表示，在車站大吵大鬧並辱罵工作人員，屬於擾亂車站秩序。根據治安管理處罰法，可處警告或罰款，情節較重可處5日以上10日以下拘留；砸摔車站工作人員的對講機，屬於故意損毀財物，根據治安管理處罰法，可能面臨5日以上10日以下拘留，並處1000元以下罰款。如果對講機價值較高，還可能涉嫌故意毀壞財物罪。

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