歐盟正式徵收3歐元包裹費 針對Shein及Temu等平價產品湧入

為遏止Shein及Temu等中國跨境電商平台的廉價商品大量湧入。歐盟自周三（1日）開始，正式對進口至歐盟的低價值電商包裹徵收每件3歐元（約27港元）的附加費用。

《路透社》報道，是次新增的收費標準將按包裹內商品的「海關分類類別」來計算。若單一包裹內包含三種不同類別的商品，將被累計徵收9歐元（約81港元）；若包裹內僅含單一類別的多件商品（例如全為連衣裙或全為玩具），則只需繳付3歐元。

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去年電商免包裹達58億件

此舉被外界視為歐盟收緊對低價跨境電商監管的關鍵一步。歐盟針對低價值進口商品的免稅政策已實施數十年，其中「150歐元以下免稅」的門檻自2008年沿用至今。然而，近年受惠於該待遇的電商包裹數量呈現爆炸性增長，由2022年的14億件急增至2025年的58億件。相關平台藉此免稅政策以極低價格迅速搶佔市場份額，引發歐洲本土零售商及政策制定者對市場「不公平競爭」的強烈擔憂。

無獨有偶，作為這類平台最大海外市場的美國，早於去年五月已率先取消針對中國進口商品的小額包裹關稅豁免待遇，並於同年八月底將限制措施擴大至涵蓋所有進口商品。

2028年落實全新關稅制度

報道補充指出，目前的「3歐元小包裹稅」僅屬過渡性安排。按照歐盟的長遠規劃，全新的歐盟海關管理局將於2028年7月1日正式投入運作，屆時現行的收費機制將被全面廢除，並由按商品類別徵收的全新關稅制度所取代。