泰山135公里刀片鐵絲網防「驢支」被斥毀生態 景區：已設生物遷徙通道

內地的戶外活動愛好者及網民，近日熱烈討論山東泰山景區，遭總長135公里刀片鐵絲網重重包圍的話題。官方指，新設備是防止火災及攔阻擅入未開發區的爬山客，但民眾則質疑，勞民傷財在野外設下「銅牆鐵壁」，是為防止逃票，卻犧牲了天然風景和危及野生動物。泰山景區昨回應稱，對輿情高度重視，相關阻隔設施已預留農事生產、生物遷徙通道，下一步會深入調研論證。

涉資2519萬元人民幣

綜合內媒報道，常見於監獄、邊境線或軍事重地的刀片鐵絲網，如今卻在山東濟南與泰安交界的泰山景區周邊，由兩層的蛇籠狀刀片鐵絲網組成的隔離帶，延伸達135公里，將泰山景區全面包圍，涉資2519萬元人民幣。



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官方指，刀片鐵絲網是2022年起作為「天羅、地網、水盾、人哨」立體防控體系的一部份，作用是防火、防野爬，避免越來越多野爬民眾擅自闖入景區範圍，造成人身安全及帶來火源風險。

不過，刀片鐵絲網圍封泰山的景像在網上近日瘋傳後，山友及網民一致狠批措施是官僚懶政，以「一堵了之」的傷害性措施處理問題，卻付出天然景觀被破壞，野生動物斷絕去路和殺傷的代價，嚴重破壞生態。

「泰山幾千年來都是老百姓的山，這幾年卻用刀片鐵絲網圈起來了。」泰安市民張先生對內地大象新聞表示，「防火可以理解，但用邊境線的標準來圍山，是不是用力過猛了？」

網民批評，「萬一有山火，救援人員怎麼過？」、「這種破壞生態環境的行為，可以導致把雙世遺取消嗎？」、「防火，防蟲這四個字真把我看笑了」、「什麼時候，泰山是他們一家的了」、「破壞了生態，，動物怎麼活動？」、「那全國的名山大川都圈起來？算了，還是把人圈起來更有可行性」、「太下作了，泰山成了啥了，這簡直是自古以來從未有過的『壯舉』啊」、「歷經幾千年都不化錢的地方，到了某些人手裡就變成私人領地了」。



面對輿論爭議，泰山景區管理部門昨回覆稱，設立阻隔設施全部分布在非開放區與非遊覽區的重要入口地段，並預留了農事生產、生物遷徙通道和大量健身休閑免費開放區域，主要目的是為確保防火安全和生態安全，尤其是驢友的生命安全等，與正常的遊覽路線不交叉不重疊。對於提出的問題和建議，泰山景區管理部門高度重視，下一步會深入調研論證。



