廣西女護士被舉報賣淫遭炒魷 聊天紀錄：給我500哦，我去開房

廣西有一名女護士被人舉報賣淫，聊天紀錄顯示女護士向銀行經理索款及開房，醫院以「生活作風不正當」為由將其解僱。女護士不服提告，獲法院判勝訴，醫院要賠償逾11萬人民幣。

院方被指無賣淫執法權

據《中國裁判文書網》近日披露，廣西賀州某醫院一名任職11年11個月的神經外科女護士葉某，2025年5月被人向院方舉報，指她與桂林銀行經理黃某的男子，進行非法性交易。

法院指醫院沒有認定非法性交易的執法權。

舉報者提供的微信聊天的內容：黃某：那開個房等我？葉某：轉錢給我，就可以。黃某遂轉賬給葉某。葉某：我沒錢了，等會再給我500哦，我現在去開房。葉某接收了黃某的微信轉賬。

醫院之後以葉某涉嫌非法性交易，生活作風不正當，將其解僱。葉某提告醫院，經一審，法院認為院方沒有認定非法性交易的執法權；聊天紀錄不能證實葉某賣淫，亦可以是戀人之間的對話；葉某的私人生活，未有影響醫院聲譽，不存在嚴重違反用人單位的規章制度的行為等，判院方要向葉某賠償117032.88元。

醫院不服，稱其未報警是出於對醫院聲譽及葉某名聲的考慮，提起上訴。

二審法院認為，一審認定案件是違法解除勞動合同並無不當，駁回上訴，維持原判。