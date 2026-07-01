建黨105周年︱擊落美軍機老兵王於昌等8人 獲授中共「七一勳章」

今天（7月1日）是中國共產黨成立105周年，在北京人民大會堂舉行隆重的慶祝大會，並頒授黨內最高榮譽「七一勳章」。在今年獲此殊榮的8名人士當中，有一位90歲高齡的老翁引人注目。

相關新聞：建黨105周年︱習近平頒授七一勳章 發表講話向四代領導人致敬

曾獲毛澤東接見

生活在安徽宿州市蕭縣的王於昌，平日只是位早起看報的普通老人，而在幾十年前，他竟是立下赫赫戰功的防空傳奇英雄。

話說上世紀50年代末、60年代初，台灣當局使用的美國U-2高空偵察機，經常在兩萬多米的高空拍攝照片，蒐集大陸情報。當年解放軍的戰機最高升限1.7萬米，高炮最高射程也僅1萬米，只有地對空導彈才是U-2的唯一殺手，但談何容易。一是該機出沒不定，二是該機配有電子干擾設備，一旦發現被雷達盯上，就及時發出干擾。

王於昌當時是導彈組裝人員，他刻苦鑽研改進導彈材料加注技術和裝配方法，將原本需2小時的操作縮短至5分鐘且精準無誤。他隨部隊「拖着導彈打游擊」，獨創「近快戰法」，先關閉雷達，等敵機靠近，再打開快速發射導彈伏擊。兩次精準擊落U-2偵察機，其中一次是1964年7月在福建漳州，創下防空史地對空導彈擊落敵機的先例，榮立個人一等功，更獲毛主席接見。

行事務實 為人謙遜

1973年，王於昌退役回鄉，分配到家鄉蕭縣百貨公司任職，從普通職員到副經理，幾十年如一日勤懇做事，低調做人，同事鄰居只知他是老實本分的老幹部，卻不知其顯赫戰功。

直到2019年，王於昌獲評全國模範退役軍人，受到中共總書記習近平接見，其事跡才被公眾知曉。

共有8人被授予「七一勳章」

在 2026 年中國共產黨成立105周年之際，共有 8 人獲頒「七一勳章」，包括馬善祥（重慶基層幹部）、王於昌（安徽退役軍人）、李連成（河南村支書）、吾哈斯．蘇來曼（新疆醫師）、吳亞琴（吉林社區工作者）、陳俊武（已故院士）、趙亞夫（江蘇農業專家）、鍾掘（中南大學教授）。

「七一勳章」是中國共產黨授予黨員的最高榮譽，2021年中共成立100周年時首次頒授，每隔5年頒授1次。