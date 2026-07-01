中國觀察：天宮短片藏彩蛋 黎家盈成就解鎖

黎家盈進駐太空站逾月，航天工程辦公室每逢周日都會通過微博發放神舟二十三號乘組在天宮的生活片段。由於黎家盈是香港首名太空人，特別受到關注，許多港媒每逢周日上午就會更新她的最新狀況，用「太空網紅」來形容她，並不為過。

還原太空人不為人知一面

官方發放的最新影片看到3名航天員狀態越來越好，完成了一個接一個任務及實驗，例如太空烤南瓜等。大家驚覺原來太空餐已經不是以往印象中的罐頭食物或能量啫喱，而是能夠食到健康又美味的原型食物。影片最後部分有約兩秒鏡頭被不少人所忽略，就是黎家盈在太空站內，用洗髮泡沫洗頭，這幕確實比較少見。

走進微重力太空站，地心引力徹底失靈，黎家盈的長髮失去牽制，根根豎起飄在空中，曾被網友形象化稱為「衝天馬尾」。地面隨意開水龍頭沖洗的快樂，在天宮完全不存在。一是太空水資源彌足珍貴，每一滴水都來之不易。二是水珠一旦脫離控制四處亂飛，滲進儀器縫隙就可能威脅太空站的設備安全，因此洗頭全程容不得有半點馬虎。



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根據天文愛好者拆解，第一步，黎家盈要擠出專用太空洗髮泡沫，細心均勻抹滿飄散的長髮，輕輕揉搓溶解油脂，全程要控制住泡沫不隨意飄走；第二步，捏緊清水袋，少量多次潤濕髮絲，時刻伸手接住逃竄的水珠；第三步戴上吸水洗髮手套，反覆按壓吸附頭髮殘留水分；最後裹上加熱乾髮帽，徹底烘乾長髮，每個動作都需要極強協調力與耐心。

這短短兩秒的洗頭畫面，沒有酷炫的科學實驗吸睛，卻真實還原太空人不為人知的日常。放下頭頂的光環，載荷專家站著洗頭的畫面，既真實又可愛。原來普通的日常小事放到萬里星空都變成挑戰，黎家盈和其他中國航天員一樣，正用細心與堅持，完成一樁樁「高難度小任務」，為人類長駐太空累積點滴經驗，並為中國航天史卷添上更多色彩。

紀曉華