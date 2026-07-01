假記者混入香港家居展 央視發聲明批侵權

灣仔會展中心近日舉辦「香港家居博覽」，竟出現「假央視」記者採訪隊混入，有參展商險上當受騙。央視《老故事頻道》昨日嚴正聲明，近日有人冒用頻道名義，在香港進行違法宣傳和招商活動，已涉嫌侵權。

採訪團隊全部都是演員

身兼網紅裝修師傅及深德設計公司負責人梁仁健（梁師傅）發帖稱，上周四（25日）在「香港家居博覽」首日，有自稱「央視記者」的團隊走入他們的展位進行採訪。相關記者身穿斯文白恤衫，胸前掛着「記者證」，手持咪高峰，看上去非常專業。

梁師傅發帖講述遭假央視記者行騙經過。Threads@stinteriorhk

梁師傅發帖講述遭假央視記者行騙經過。Threads@stinteriorhk

訪問完結後，對方突然邀請梁師傅去深圳福田做企業專訪，在對方傳來的訪問提綱中，出現「誠信企業家大會候選名單」字眼，令他心生疑慮。

據悉，這是近期流行的「冒充央視」詐騙套路。這類騙案表面上會安排「主播」訪問、邀請事主到高級酒店進行採訪，甚至頒發名銜，但實際上採訪團隊全部都是演員，目的是威逼利誘事主簽下幾萬甚至幾十萬的「天價宣傳合約」，或者要求購買假牌匾。不少參展商紛紛留言稱，曾見過這班「假央視」記者，騙徒蹤跡已遍及會展、亞博等多個本港展覽會。

央視《老故事頻道》昨日發聲明稱，頻道從未在香港、澳門、台灣及海外進行項目運營和宣傳，相關冒用人員已經涉嫌侵犯註冊商標專有權、涉嫌不正當競爭，情況嚴重更涉嫌刑事犯罪。