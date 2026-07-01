Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

假記者混入香港家居展 央視發聲明批侵權

即時中國
更新時間：08:34 2026-07-01 HKT
發佈時間：08:34 2026-07-01 HKT

灣仔會展中心近日舉辦「香港家居博覽」，竟出現「假央視」記者採訪隊混入，有參展商險上當受騙。央視《老故事頻道》昨日嚴正聲明，近日有人冒用頻道名義，在香港進行違法宣傳和招商活動，已涉嫌侵權。

採訪團隊全部都是演員

身兼網紅裝修師傅及深德設計公司負責人梁仁健（梁師傅）發帖稱，上周四（25日）在「香港家居博覽」首日，有自稱「央視記者」的團隊走入他們的展位進行採訪。相關記者身穿斯文白恤衫，胸前掛着「記者證」，手持咪高峰，看上去非常專業。

梁師傅發帖講述遭假央視記者行騙經過。Threads@stinteriorhk
梁師傅發帖講述遭假央視記者行騙經過。Threads@stinteriorhk
梁師傅發帖講述遭假央視記者行騙經過。Threads@stinteriorhk
梁師傅發帖講述遭假央視記者行騙經過。Threads@stinteriorhk

訪問完結後，對方突然邀請梁師傅去深圳福田做企業專訪，在對方傳來的訪問提綱中，出現「誠信企業家大會候選名單」字眼，令他心生疑慮。

據悉，這是近期流行的「冒充央視」詐騙套路。這類騙案表面上會安排「主播」訪問、邀請事主到高級酒店進行採訪，甚至頒發名銜，但實際上採訪團隊全部都是演員，目的是威逼利誘事主簽下幾萬甚至幾十萬的「天價宣傳合約」，或者要求購買假牌匾。不少參展商紛紛留言稱，曾見過這班「假央視」記者，騙徒蹤跡已遍及會展、亞博等多個本港展覽會。

央視《老故事頻道》昨日發聲明稱，頻道從未在香港、澳門、台灣及海外進行項目運營和宣傳，相關冒用人員已經涉嫌侵犯註冊商標專有權、涉嫌不正當競爭，情況嚴重更涉嫌刑事犯罪。

 

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
16小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
4小時前
六合彩｜頭獎$3900萬今晚攪珠 即睇近期30期最幸運號碼
六合彩｜頭獎$3900萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前
黃家駒逝世33年丨黃貫中痛憶青春定格像刀割那麼痛 唯一舊愛林楚麒終極現身
黃家駒逝世33年丨黃貫中痛憶青春定格像刀割那麼痛 唯一舊愛林楚麒終極現身
影視圈
16小時前
必搶$88任食片皮鴨+點心放題！180分鐘歎即製小菜招牌點心 再送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃
必搶$88任食片皮鴨+點心放題！180分鐘歎即製小菜招牌點心 再送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃
飲食
15小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
2026-06-29 20:44 HKT
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
17小時前
TVB高層樂易玲67歲生日許願幫藝人賺大錢 預告黃宗澤領軍賀歲片點名劉穎鏇好耀眼
06:49
TVB高層樂易玲67歲生日許願幫藝人賺大錢 預告黃宗澤領軍賀歲片點名劉穎鏇好耀眼
影視圈
11小時前
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇2步預先登記搶名教學
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學
生活百科
21小時前