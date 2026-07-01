郭文貴囚30年︱以「爆料」為名攻擊中國 與班農關係密切

潛逃美國後，郭文貴住進可俯瞰紐約中央公園的豪華公寓，並高調在社交媒體「爆料」所謂中國政商內幕，一度頗受海外異議人士歡迎，但他的大部分「內幕」隨後都被證實虛構。

曾向梁頌恆聲稱提供金錢支援

2017年特朗普首次入主白宮後，中美關係緊張，郭文貴在美國政壇漸受矚目，更與特朗普的「國師」班農漸走漸近，被美方有意捧成「反華網紅」，在媒體和社交平台廣泛散播反華觀點，達到污衊、抹黑中國的目的。2019年6月，香港反修例示威期間，郭文貴更介入其中，曾向青年新政召集人梁頌恆聲稱，會提供金錢支援，「我和班農先生會全力以赴」。



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郭文貴和班農關係密切，並有業務合作。班農經常在郭文貴的節目中亮相，而郭亦借班農的知名度展開各種投資活動，各取所需。在美國期間，郭文貴還加入了特朗普在佛羅里達州海湖莊園的高爾夫球會所成為會員。

隨着時間過去，眼見一件件所謂「爆料」純屬杜撰，外界開始質疑郭文貴動機不良，一些網絡追隨者也紛紛跟他劃清界線，並舉報其詐騙。

2020年，班農在一艘屬於郭文貴的遊艇上被捕，其後承認串謀詐騙罪，但在2021年特朗普離任前獲特赦。2022年，郭文貴申請個人破產，負債高達5億美元，2023年因涉嫌詐騙等多罪在紐約被捕。