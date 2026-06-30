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足癬｜廣東男「舉完鐵」用手擦汗致臉部真菌感染 專家拆解健身室衞生防護指南

即時中國
更新時間：22:45 2026-06-30 HKT
發佈時間：22:45 2026-06-30 HKT

去Gym房「舉鐵」切勿徒手抹汗！廣東一名男網民近日在社交平台分享其恐怖遭遇，指自己日前在健身中心鍛煉後，下意識直接用沾滿汗水的手擦拭臉部，結果翌日嘴唇周圍出現嚴重的紅腫及痕癢，就醫後確診為臉部真菌感染（俗稱「腳氣上臉」）。事件在網上引發強烈反響，不少運動愛好者亦紛紛自爆在健身室「中招」的辛酸史。醫學及健身專家警告，健身房潮濕溫熱，公共器材極易成為真菌與細菌繁殖的溫床，運動時務必做好衞生防護。

嘴唇紅癢「面部生癬」 

綜合內地媒體報道，事主馮先生於6月27日透露，他平日健身時沒有戴健身手套，亦沒有在使用器材前進行消毒的習慣。當天鍛煉結束後，他順手用手擦了把臉上的汗水，詎料翌日嘴唇周邊開始發紅、發癢、甚至腫脹 。醫生檢查後，證實其面部遭到皮膚癬菌（真菌）感染 。馮先生無奈在網上發文直言：「臉上染腳氣了，非常恐怖！」 

事件曝光後，大批網民留言分享共鳴。有人直言：「只是穿短褲坐了一會兒重訓器械，屁股就長了一大片痘痘」；亦有人直指：「健身室的器材真的很髒，一想到每天有幾十人的汗水和皮屑留在上面就頭皮發麻。」 

專家：任何部位皆可染「腳氣」

皮膚科醫生指出，「腳氣」是足癬的俗稱，由皮膚癬菌引起，但這類真菌並非雙腳專屬。不論是腳、手還是臉部，只要有皮膚覆蓋且環境溫熱潮濕，真菌孢子即可在上面生根發芽，引發體癬或面部癬 。一項調查顯示，部分中小型健身房的公共啞鈴上，驗出致病真菌的比例高達近七成 。

「三大毒區」防護指南：

公共器械區：使用跑步機、啞鈴及座椅前後，應自備75%酒精或消毒濕巾擦拭接觸面；訓練時應自備毛巾墊在器械與皮膚之間，切忌讓裸露皮膚直接接觸儀器。若皮膚有傷口，必須用防水創可貼妥善包紮 。

更衣室及淋浴區：更衣室與浴室地面潮濕，極易感染足癬或跖疣。市民應全程自備拖鞋，切勿赤腳行走；沐浴後應徹底擦乾腳趾縫，運動後的濕衣物必須及時更換 。

個人衞生：不共用瑜伽墊或健身手套；訓練期間嚴禁徒手觸摸眼睛、口鼻及面部，訓練結束後必須立刻用肥皂及流動清水洗手至少20秒 。

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