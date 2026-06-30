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中航工業董事長程福波任國資委黨委書記

即時中國
更新時間：21:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：21:14 2026-06-30 HKT

中國航空工業集團有限公司董事長、黨組書記程福波，被任命為國務院國有資產監督管理委員會（簡稱國資委）黨委書記，預料稍後也將接任國資委主任。國資委是國務院的正部級直屬特設機構，負責監管中央所屬企業（不含金融類企業）。

據國資委網站消息，今日（6月30日）下午，中央組織部有關負責人出席國資委領導幹部會議，宣布上述任命。

公開資料顯示，56歲的程福波是重慶人，生於1970年9月，畢業於南京航空航天大學，長期在軍工系統工作，曾任成都飛機工業（集團）有限公司及中國商用飛機公司高層。

2020年6月，程福波轉到地方，任陝西省副省長，翌年兼任陝西省委組織部部長，2022年底調任廣東省委組織部部長。

2024年4月，程福波重返軍工系，擔任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記，2025年7月任中國航空工業集團有限公司董事長、黨組書記，至此番調整。

原國資委黨委書記、主任張玉卓已於今年5月轉任中國工程院黨組書記。

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