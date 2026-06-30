小米汽車｜同行惡意剪輯短片抹黑 遭市場監管局重罰40萬

小米集團旗下「小米公司發言人」今日（30日）發表聲明，指出內地某品牌汽車銷售公司因在直播中公然造謠、抹黑小米汽車，並將相關言論剪輯成短片在多個社交平台發布，嚴重損害小米商譽。市場監督管理部門已對該公司正式下發行政處罰決定書，重罰40萬元人民幣（下同，約43萬港元），並勒令其立即停止違法行為、消除惡劣影響。

涉違反《反不正當競爭法》

綜合內地媒體《紅星新聞》及小米官方公告，涉事汽車品牌銷售公司利用其官方企業帳號，在早前的一場網絡直播中，多次發表針對小米汽車的虛假、誤導性言論。為了擴大傳播效果，該銷售公司其後更將直播中的抹黑言論刻意剪輯成多個短視頻，在抖音、小紅書等各大網絡平台進行病毒式發布，引發市場不良輿論。

小米公司發言人貼出判罰決家書。

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行政處罰決定書指出，該公司的惡意抹黑行為，嚴重涉嫌違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》的相關規定，構成商業詆毀。各級市場監督管理部門經調查核實後，對該公司開出罰款40萬元的「罰單」。

小米發言人：網絡非防外之地

對於監管部門的重拳出擊，小米公司發言人今日在聲明中表示：「在此，我們感謝各級主管部門的公正執法。」小米重申，網絡空間並非「法外之地」，對於市場上各類企圖使用違法違規手段侵犯小米品牌合法商譽、進行惡性競爭的行為，集團將會持續、堅決地使用法律武器，捍衛自身的正當權益。

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自小米首款車型 SU7 推出以來，內地電動車市場競爭已進入白熱化階段，同行之間在社交平台上的「口水戰」及擦邊球宣傳層出不窮。業內人士指出，是次高達40萬元的行政處罰，無疑為行業內部分企圖透過「下三濫」手段進行抹黑營銷的車企敲響了警鐘，有助引導車企將精力重新放回技術研發及產品服務之上。