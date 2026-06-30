暑期筍工｜湖北景區日薪833元招「仙女散花」見習生 吸引名校研究生報名

暑期神級「筍工」！湖北恩施景區出10萬元人民幣總獎金，招募12名暑期見習生，在10天內擔任「仙女散花」NPC、創意策劃等職位。折合人均日薪高達833元人民幣（約900港元），更包食宿及往返交通！超優厚福利隨即引爆網絡，吸引大批年輕人瘋搶，報名人數已衝破2,000人，當中甚至不乏內地「985工程」頂尖名校的研究生。

包機票食宿 職位涵蓋「仙女」與「原始人」

綜合內媒報道，涉事「筍工」由湖北恩施「蝶舞清江·地心谷景區」推出。景區計劃招募12名「最強見習生」，在10天暑期實踐中擔任五大類職位，包括扮演「仙女散花」或「原始人」的演出NPC、創意策劃、導遊解說、旅拍攝影及景區服務。

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景區負責人向金透露，10萬元為整個見習團隊的總預算，除了包辦食宿和往返交通機票外，獎金分配亦相當吸引：設基礎薪酬約2萬元、1名「最強見習生」可獨得2萬元大獎、5名專項獎各獲5,000至8,000元，其餘參與者亦可獲平板電腦、手機或3,000元獎金，另設2萬元團隊活動基金。

選拔過程全程抖音直播否認「內定噱頭」

由於待遇過於優厚，網上隨即出現「是否宣傳噱頭」或「早已內定」的質疑。對此，景區在官方微信發表真情長文回應，坦言核心團隊大多來自大山，「吃過生活的苦，所以更懂得機會的珍貴」，承諾絕無內定。

為彰顯公平，景區宣布選拔流程全程公開：從2,000多份簡歷中篩選出300人進入線上面試，再挑選50至100人參加線下終試，所有面試過程均會在景區抖音帳號上進行實況直播。

文旅比拼進入「創意期」

招募活動於今日（30日）正式截止。由於報名反應極其熱烈，景區決定額外增設12個普通假期實踐職位，薪酬參照日常見習生待遇，以安撫落選的優秀學子。

文旅行業分析人士指出，現時內地旅遊消費主力已轉為「00後」年輕一代，傳統山水景區單憑硬件已難以突圍，內容創意與線上傳播力成為勝負關鍵。今年以來，浙江台州、重慶金刀峽等景區亦紛紛效法，推出各類高薪「青年體驗官」招募計劃，務求利用年輕人的獨特視角，為傳統景區注入網絡爆紅的新思維。

