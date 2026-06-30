Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

暑期筍工｜湖北景區日薪833元招「仙女散花」見習生 吸引名校研究生報名

即時中國
更新時間：18:40 2026-06-30 HKT
發佈時間：18:40 2026-06-30 HKT

暑期神級「筍工」！湖北恩施景區出10萬元人民幣總獎金，招募12名暑期見習生，在10天內擔任「仙女散花」NPC、創意策劃等職位。折合人均日薪高達833元人民幣（約900港元），更包食宿及往返交通！超優厚福利隨即引爆網絡，吸引大批年輕人瘋搶，報名人數已衝破2,000人，當中甚至不乏內地「985工程」頂尖名校的研究生。

包機票食宿 職位涵蓋「仙女」與「原始人」

綜合內媒報道，涉事「筍工」由湖北恩施「蝶舞清江·地心谷景區」推出。景區計劃招募12名「最強見習生」，在10天暑期實踐中擔任五大類職位，包括扮演「仙女散花」或「原始人」的演出NPC、創意策劃、導遊解說、旅拍攝影及景區服務。

相關新聞：食人族？︱四川景區日薪¥300聘「野人」 入職條件要求「喜吃生食」

相關新聞：社恐筍工？｜動物園年薪10萬「嚴禁說人話」扮黑熊 每天做6小時百人應聘已招滿︱有片

景區負責人向金透露，10萬元為整個見習團隊的總預算，除了包辦食宿和往返交通機票外，獎金分配亦相當吸引：設基礎薪酬約2萬元、1名「最強見習生」可獨得2萬元大獎、5名專項獎各獲5,000至8,000元，其餘參與者亦可獲平板電腦、手機或3,000元獎金，另設2萬元團隊活動基金。

選拔過程全程抖音直播否認「內定噱頭」 

由於待遇過於優厚，網上隨即出現「是否宣傳噱頭」或「早已內定」的質疑。對此，景區在官方微信發表真情長文回應，坦言核心團隊大多來自大山，「吃過生活的苦，所以更懂得機會的珍貴」，承諾絕無內定。

為彰顯公平，景區宣布選拔流程全程公開：從2,000多份簡歷中篩選出300人進入線上面試，再挑選50至100人參加線下終試，所有面試過程均會在景區抖音帳號上進行實況直播。

文旅比拼進入「創意期」 

招募活動於今日（30日）正式截止。由於報名反應極其熱烈，景區決定額外增設12個普通假期實踐職位，薪酬參照日常見習生待遇，以安撫落選的優秀學子。

文旅行業分析人士指出，現時內地旅遊消費主力已轉為「00後」年輕一代，傳統山水景區單憑硬件已難以突圍，內容創意與線上傳播力成為勝負關鍵。今年以來，浙江台州、重慶金刀峽等景區亦紛紛效法，推出各類高薪「青年體驗官」招募計劃，務求利用年輕人的獨特視角，為傳統景區注入網絡爆紅的新思維。
 

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
8小時前
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債 賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
04:30
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
申訴熱話
6小時前
郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。
逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元
即時中國
6小時前
苦主「取消保單」慘遭呃走50萬 騙徒假扮AI客服 逐步套取銀行資料
投資理財
7小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
22小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
01:40
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
9小時前
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可樂化身迷你不銹鋼杯 一連三星期款款不同 附換購詳情 
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可樂化身迷你不銹鋼杯 一連三星期款款不同 附換購詳情 
時尚購物
6小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
9小時前
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
3小時前