《我的機械人女友》真實版？優必選AI伴侶機械人規格正式曝光 售價最貴99萬

「人形機械人第一股」優必選昨日（30日）發布主打「情感陪伴」的超仿生機械人U1系列，正式公布售價。其中，輕量化半身機械人U1 Lite價格為11.98萬元（人民幣，下同），配備四肢的U1 Pro價格為16.98萬元，而具備自主行動能力和更強大算力的U1 Ultra男版和女版價格分別為99萬元和88萬元。優必選董事會主席兼CEO周劍表示，U1訂單量超1.1萬台，首批訂單預計9月中旬開始陸續交付。

逾1.1萬訂單

優必選科技昨日在深圳舉辦2026年度全球發布會，正式推出旗下消費級品牌「優世界」（UWORLD）的首款產品 —— 全尺寸超仿生人形機械人U1系列。

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該系列有男女兩款機型，均按真人等比例打造，外貌相當吸睛，僅限成人購買。其中男款身高183厘米、重42公斤，身穿西裝，戴金絲眼鏡，霸總風格；女款身高168厘米、重35.2公斤，身材苗條，面容精緻。

現場工作人員介紹，機械人搭載88個高自由度運動關節，搭配專屬雙支點仿生脖子，普通人日常能做的動作它基本都能復刻，具備正常溝通和眼神注視互動等功能。快慢雙腦設計反應超快，500毫秒就能給出直覺回應，說話對口型延遲只有20毫秒，完全不會有生硬的機械感。機身支持Wi-Fi連接，單次充電可支持2至4小時連續運行。

另外，機械人更配備情感大模型「專門做長期陪伴」，能精準分辨20多種細微情緒，識別準確率超9成。數據安全方面，所有交互數據在本地加密存儲，不強制上傳雲端。

該系列機械人6月初開放預售，隨即引發熱議。有網友驚呼：「『機械人男模』『賽博女友』來了！」業內人士分析，核心客群料為龐大的單身獨居青年、二次元愛好者等，需注意版權和倫理隱患。