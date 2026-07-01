Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《我的機械人女友》真實版？優必選AI伴侶機械人規格正式曝光 售價最貴99萬

即時中國
更新時間：17:40 2026-07-01 HKT
發佈時間：17:40 2026-07-01 HKT

「人形機械人第一股」優必選昨日（30日）發布主打「情感陪伴」的超仿生機械人U1系列，正式公布售價。其中，輕量化半身機械人U1 Lite價格為11.98萬元（人民幣，下同），配備四肢的U1 Pro價格為16.98萬元，而具備自主行動能力和更強大算力的U1 Ultra男版和女版價格分別為99萬元和88萬元。優必選董事會主席兼CEO周劍表示，U1訂單量超1.1萬台，首批訂單預計9月中旬開始陸續交付。

逾1.1萬訂單

優必選科技昨日在深圳舉辦2026年度全球發布會，正式推出旗下消費級品牌「優世界」（UWORLD）的首款產品 —— 全尺寸超仿生人形機械人U1系列。 

相關新聞：全球首例︱機械人16小時登頂6200米火山 未來計劃挑戰珠峰

相關新聞：端午節｜四川龍舟賽大玩科技融合 機械人划槳兼首辦「陸地賽」｜有片

該系列有男女兩款機型，均按真人等比例打造，外貌相當吸睛，僅限成人購買。其中男款身高183厘米、重42公斤，身穿西裝，戴金絲眼鏡，霸總風格；女款身高168厘米、重35.2公斤，身材苗條，面容精緻。

現場工作人員介紹，機械人搭載88個高自由度運動關節，搭配專屬雙支點仿生脖子，普通人日常能做的動作它基本都能復刻，具備正常溝通和眼神注視互動等功能。快慢雙腦設計反應超快，500毫秒就能給出直覺回應，說話對口型延遲只有20毫秒，完全不會有生硬的機械感。機身支持Wi-Fi連接，單次充電可支持2至4小時連續運行。

另外，機械人更配備情感大模型「專門做長期陪伴」，能精準分辨20多種細微情緒，識別準確率超9成。數據安全方面，所有交互數據在本地加密存儲，不強制上傳雲端。 

該系列機械人6月初開放預售，隨即引發熱議。有網友驚呼：「『機械人男模』『賽博女友』來了！」業內人士分析，核心客群料為龐大的單身獨居青年、二次元愛好者等，需注意版權和倫理隱患。

最Hit
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
11小時前
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
影視圈
8小時前
黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕
01:40
黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕
政情
4小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
23小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
南韓女消防員被揭強逼陪酒24次跳樓亡 調查報告證遭霸凌 17人遭停職
即時國際
8小時前
旺角男子遭友較剪插傷 重創不治 警持盾牌登樓拘兇手
旺角男子遭友較剪插傷 重創不治 警持盾牌登樓拘兇手
突發
1小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT
根德園幼稚園今日正式停辦 擁有60年歷史培育3萬名校友 家長感嘆：一個時代的終結
親子
21小時前