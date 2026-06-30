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中加貿易｜商務部初裁加拿大豌豆澱粉傾銷 明起徵收73.5%臨時保證金

即時中國
更新時間：17:16 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:16 2026-06-30 HKT

中國國家商務部今日（30日）發布最新公告，宣布對原產於加拿大的進口豌豆澱粉（Pea starch）實施臨時反傾銷措施。商務部初裁認定，加拿大進口豌豆澱粉存在傾銷行為，導致中國國內相關產業受到實質損害。當局決定採用保證金形式進行臨時制裁，自2026年7月1日起，對所有加拿大公司徵收高達73.5%的保證金比率。

明起進口須提供73.5%保證金

商務部於2025年8月正式對加拿大進口豌豆澱粉展開反傾銷立案調查。經深入調查，調查機關在今日公布的「2026年第25號公告」中作出初步裁定：原產於加拿大的進口豌豆澱粉存在傾銷，中國國內豌豆澱粉產業受到實質損害，且兩者之間存在因果關係。

為保護國內產業，商務部決定實施臨時反傾銷措施。自明日（7月1日）起，進口經營者在進口涉事加拿大豌豆澱粉（稅則號：11081900）時，必須依據初裁決定的各公司保證金比率，向中華人民共和國海關提供相應的保證金。對此，所有加拿大公司的統一保證金比率被定為「73.5%」的高位。

豌豆澱粉是以豌豆為原料加工而成的未改性澱粉，在日常生活中用途廣泛，主要用於生產粉絲、涼粉，亦常用作食品、醫藥、造紙及紡織等領域的增稠劑、乳化劑或粘合劑。

商務部此前表示，此次調查是應中國國內產業申請發起的。數據顯示，近年中國自加拿大進口的豌豆澱粉數量出現顯著增長，且進口價格持續低於國內同類產品的銷售價格，導致中國本土豌豆澱粉企業陷入經營嚴重困難及虧損狀態。各利害關係方可在公告發布之日起10天內，向調查機關提交書面評論意見，案件後續發展備受兩國商界高度關注。

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