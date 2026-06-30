上海百年張園東區首開區揭幕 活化多幢歷史建築創新意

今日，上海靜安區百年張園東區首開區正式揭幕，以「百年張園 東西無界」為主題，93米長廊連接張園東西兩區，7幢歷史建築投入使用並已有品牌入駐，成為銜接興業太古匯、上海華潤中心與張園的關鍵空間紐帶。

據澎湃新聞報道，張園東區首開區開放後，市民遊客可從「路易號」巨輪「下船」後，經過馬路對面的藝術裝置「機遇之門」步入張園。「機遇之門」以石庫門立柱、門楣等經典建築符號為靈感，融合充氣造型與鏡面藝術，展現錯視效果，讓百年歷史建築煥發新意。東區內的「時光之廊」藝術裝置則以自然藤蔓、萌趣小熊為元素，串聯南京西路商圈核心節點與地鐵通道。

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目前，東區首開區多幢受保護建築已被重塑為潮流沉浸體驗地。已入駐品牌包括洛杉磯滑板文化潮奢品牌Palm Angels上海首間限時概念店、國際街頭時裝品牌A BATHING APE®旗下潮流女裝支線APEE張園概念店、上海精品咖啡PLUSONE首個限定咖啡車，以及全國首場芭比夏日冰境限時快閃等。

上海新靜安置業集團董事長時筠侖表示，對歷史建築的尊重不僅是修繕成百年前樣子，更要讓它在百年後仍被有效使用、受到歡迎。透過注入新內容讓建築真正活化起來。

同日，「2026靜安時尚文化周」亦在張園啟幕，集結多位國內設計師和國潮品牌上演主題大秀。