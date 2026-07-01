中山4歲半童半夜遭雷聲嚇醒 冒雨獨行2.4公里一句話整喊阿媽 ︱有片

廣東中山日前發生一宗驚險又揪心的獨留兒童在家事件。有4歲半男童半夜被雷聲嚇醒，找不到媽媽，居然天未光獨自在雨中走了2.4公里路，到家庭經營的食店找仍在開工的父母，一句「我來了」，嚇得媽媽急得哭着追問「你怎麼來的呀」。

夫婦聞小兒「我來了」即嚇懵

中山網民「是阿婷呀」黃女士分享影片，指28日清晨6時，與丈夫在食店早市食物時，突然聽到4歲半的兒子大聲說「我來了」，然後出現在他們夫婦面前。

據CCTV影片顯示，黃女士的丈夫當時正在店門前製作小食，突然聽到背後傳來小兒子大聲叫「我來了」，然後便走到小食攤前面，男店主當時看到兒子也忍不住驚訝大叫「哇塞」。

黃女士也聞聲從店來趕出來，連番追問小兒子「你怎麼來的呀」，同時不停把頭伸小食攤四處張望，看是誰帶兒子到店來。



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當知道兒子是一個人從家中步行2.4公里來找爸媽時，黃女士也急得語帶哭聲，問兒子為什麼一個人半夜冒雨前來，又檢查他的衣服是否被淋濕。

黃女士之後向內媒解釋，她和丈夫一起經營小食店，一個負責早餐，一個主力做宵夜，事發當日因為下大雨，所以她沒有盡快回家，豈料小兒子半夜被雷聲驚醒，看不見媽媽後，沒有告知兄長便自己出門，自己找到店來，把夫婦嚇一跳，「當時看到他，人都嚇懵了」。

提醒家長勿像自己大意

幸好小兒子途中沒有遇到意外，黃女士十分後怕地提醒其他家長，「千萬不要像我們般大意」。

網民則表示，「只有媽媽緊張，爸爸還哇塞，好像很高興的樣子」、「看好哦，有一次就有第二次哦」、「又覺得好笑，又覺得太可怕啦。天都沒有亮呢」、「笑完就剩下後怕了」、「太恐怖了！賺錢固然重要，但是孩子也要看好呀！」。