全球最佳天際線2026｜深圳力壓杜拜紐約登頂 十大中國獨佔六席香港排第幾？

全球行李寄存網絡平台Radical Storage近日公布「2026年全球最佳天際線」排行榜，中國城市成為最大贏家，十席之中佔據六席，深圳更力壓杜拜、紐約等國際都會，位居榜首，香港獲季軍。評選基於摩天大樓數量、建築高度、夜景可見度等五大指標，亞洲城市在榜單中佔主導地位。

深圳679座高樓冠絕全球

據Travel Tomorrow報道，這項調查覆蓋全球100多個城市，根據「摩天大樓中心」數據，按以下五項指標加權評分：150米以上摩天大樓總數（30%）、城市最高十座建築平均高度（25%）、夜間天際線可見度（25%）、天際線密度（15%）及獲獎摩天大樓數量（5%）。

深圳最終以7.1分（滿分10分） 奪魁。數據顯示，深圳擁有679座高度超過150米的摩天大樓，其中22座超過300米，前十座最高建築平均高度達418米。福田CBD的平安金融中心、大百匯廣場等高樓林立，南山CBD同樣構成極具辨識度的天際線。

杜拜以6.9分居次，其天際線擁有430座150米以上高樓，前十座平均高度達526米，在榜單中居首。香港以6.7分排第三，擁有677座高樓，每平方公里0.61座的天際線密度冠絕前十。

中國城市主導榜單 亞洲勢力崛起

前十名依次為：

中國城市在榜單中獨佔六席，連同吉隆坡及東京，亞洲城市共佔八席。歐洲城市全數落榜。

評選機構指出，深圳從昔日小漁村蛻變為科技與商業重鎮，其天際線展現了中國快速城市化的成果，亦反映建築確實影響居民感受——75%受訪者認為建築至少在一定程度上影響幸福感，49%承認路過「有趣的建築」時會不自覺微笑。