沁住酒店 | 重慶貴陽等多地推「24小時退房」 打破中午check out行規

重慶沁住酒店等連鎖品牌近日推出「24小時退房制」活動，以旅客實際入住時間為起點，原則上可住滿24小時後退房，打破酒店業長期以來的中午12點退房慣例。

據內媒報道，沁住酒店在重慶、貴陽、西安等地多家門店推出該活動。酒店前台人員表示，若客人凌晨入住，可住至次日凌晨退房；若上午9點入住，亦可協商延至次日中午12點退房，活動不額外收費，但參與房型有限，需提前預約團購。

活動參與房型有限，需提前預約團購。新浪新聞

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不少網民支持此舉，認為「晚到不吃虧」，凌晨入住的旅客不必匆忙退房，行程更從容。但亦有聲音擔心清潔排房、預訂銜接及經營成本增加。有酒店從業人員指出，實行24小時退房需安排全天候工作人員，增加人力負擔，對酒店管理是一大挑戰。

酒店行業傳統退房時間多遵循中午12點慣例，可追溯至2002年中國旅遊飯店業協會的行業規範，2009年修訂版雖取消強制性規定，但多數酒店仍維持此做法。專家表示，國家並無強制統一退房時間，酒店可按經營需要及客人需求靈活調整，但需平衡便利性與運營效率。