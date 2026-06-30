重慶男怕影響如廁解2比特犬狗繩 路人慘遭咬死狗主僅判緩刑

重慶有男子帶2隻比特犬「放狗」期間，為怕犬隻吵鬧影響自己如廁，居然將狗繩解開，結果有一名路過途人被狗咬死。法院一審判狗主有期徒刑3年，緩刑3年。網民紛紛對判決表示異議。

網民：家屬諒解，但我絕不容許

據裁判文書網，重慶市彭水苗族土家族自治縣人民法院近日以過失致人死亡罪，一審判處狗主寧某有期徒刑3年，緩刑3年。

案情指，寧某養有多隻比特犬，打算出售謀利。2024年2月4日下午，將一大一小兩隻比特犬帶出街溜狗，行了約200米，寧要上廁所，但兩犬在其旁邊打鬧，寧某於是將狗繩解開，以免方便不受阻。

兩隻比特犬獲解開後，走到公路攻擊途人方某，咬著方某頸側、手臂、腿部等位置，方某因頸部動靜脈破裂大失血死亡。

法院經審理後認為，被告人寧某因疏忽大意致其飼養的比特犬將他人咬死，其行為已構成過失致人死亡罪。公訴機關指控的事實及罪名成立。

寧某犯罪後自動投案，如實供述罪行，予以從輕處罰。寧某已對被害人近親屬賠償並已取得諒解，予以酌情從輕處罰。一審判處寧某有期徒刑3年，緩刑3年。

許多網民對判決感不解，「本案中家屬諒解，但我絕不容許」、「受害者當時得多絕望啊」、「近親屬表示，意外之財，不拿白不拿」、「就不能拴在樹上非得撒開」、「路人算無妄之災了」、「比特犬能隨便養嗎」、「死者同意諒解了嗎」。