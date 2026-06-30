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《戀與深空》︱少女向手遊現「0731 試藥」內容 男主涉不尊重女性遭狂轟

即時中國
更新時間：10:10 2026-06-30 HKT
發佈時間：10:10 2026-06-30 HKT

少女向的3D 戀愛手遊《戀與深空》，近日捲入公關災難，其新版本男主角涉強行壓制在掙扎的女主角、以「引狼入室」戲謔獨居女性安全的對白，被指不尊重女性外，遊戲內容更出現「0731 試藥」的文本，被質疑是影射侵華日軍731部隊的活體實驗，觸發網民抗議。遊戲製作組29日發聲明道歉。

強抱女主壓在身下

《戀與深空》的6.0 版本「萬籟俱起」28日上線後，其新男主角「敖尹」的介紹 PV，出現帶強迫意圖的台詞與肢體動作，包括半夜闖入女主角家中、強制抱上床、強壓在身下……等；對白又有「引狼入室有什麼不好，只要探頭進去看看，他便會為你敞開大門」等戲謔獨居女性安全的劇情，被認為不尊重女性。


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更惹火的是，遊戲的劇情補充文本「世界深處」，人體試藥實驗的內容，出現「A-0731 試藥紀錄」的檔案編號；相關人士名字「岩頌」更音似真實歷史軍官「岩松義雄」，被外界批評遊戲在消費侵華日軍「731部隊」的死難者。

網民斥以「巧合」做藉口

反對聲音越來越大下，遊戲開發團隊於29晚發聲明，就事件道歉，澄清「敖尹」屬於遊戲籌備初期的長線規劃角色，不是臨時追加，「引狼入室」的過場文字，是結合新男主角狼人身分進行的文案包裝，並無其他意義。至於遊戲中一些易引起誤解的數字，則是隨機生成，將會儘快修改。

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大量網民在官方道歉聲明下留言，「你的無意和巧合是不是太多了」、「下架或者倒閉二選一」、「這樣吧我們各退一步，你退錢我退游」、「居然能同時碰巧組合出三組有特殊含義的數字」、「這跟敏感度有什麼關係，還是中國人嗎」、「不解決問題但解決玩家」、「所以你還要告玩家？」、「0731是巧合，人體實驗是巧合？」。

「731部隊」即二戰時「大日本帝國陸軍關東軍防疫給水部本部」的通稱，曾在中國東北的據點，以中國人民進行殘酷的細菌及人體實驗。

 

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