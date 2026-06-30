駐京觀察：北京太空算力創新中心揭牌

全球AI算力需求持續爆發，地面數據中心面臨能源、土地等條件制約，太空算力（在軌算力）成為大國科技競爭新焦點。美國SpaceX、Google及輝達等科技巨頭紛紛布局該賽道。北京太空算力創新中心昨日揭牌，北京市經濟和信息化局副局長蘇國斌致辭稱，北京已將太空算力列為未來產業重點方向。

太空算力是將計算、存儲與智能分析能力部署於太空軌道，以算力衛星星座、太空站等為核心載體，構建天地協同的新型算力網絡，打破傳統「衛星採集—地面處理」流程，讓衛星在天上完成數據採集、處理、存儲與輸出等。

其中北京太空算力創新中心布局高可靠強耐熱的太空原生算力晶片、高性能超互聯的太空算力載荷、太空算力衛星平台與標準體系等，將系統打造太空算力原生產業體系。

北京郵電大學計算機學院院長王尚廣昨日表示，中國太空算力已邁入1.0階段，逐步從實驗室走向商業化運營，相信未來3年行業將邁入2.0，屆時將賦能眾多行業，面向手機、無人機、智能汽車等大眾終端服務或逐步落地。

官媒報道稱，布局太空算力既是科技產業升級關鍵，也是守護國家天空安全的戰略舉措，可保障政務、軍事、能源等關鍵領域數據安全，也為應急通信、邊境防控、戰略偵察與災害救援等提供重要支撐。不過，行業仍處早期發展階段，星間通信、星載晶片、能源與熱管理等技術，以及應用落地等層面，仍存在不少現實挑戰。

駐京記者 楊浚源