中國觀察︱上帝懷抱中國空調降臨歐洲

近期，中國某大型電器品牌在歐洲的廣告火了，它借用文藝復興時期米高安哲羅的名作《創世紀》搞了新意思。廣告中，「世一」人類亞當難抵酷熱，汗流浹背。上帝隨即懷抱一部移動式中國冷氣機降臨，指尖一碰，涼風送爽，還不忘貼心遞上遙控器。

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今夏歐洲熱浪洶湧，但當地人要安裝一部傳統冷氣機，卻處處碰壁。例如法國限制雪種（又稱冷媒）用量，德國嚴控噪音，意大利舊建築嚴禁外牆打孔等。而中國移動式冷氣機憑住因地制宜的靈活設計，一一拆解各國門檻，成為歐洲家庭爭相搶購的消暑救星。

國產冷氣機數分鐘完成安裝

最讓歐洲人頭痛的，便是建築安裝禁令。法國、意大利遍地石磚古宅，法律明文禁止鑿牆裝室外機，若要安裝傳統冷氣機，須全棟業主投票同意，流程耗時數月，等到安裝好，都快要過冬了。然而，中國空調獨創技術，無需鑽孔，外機靠專用支架置於窗台，屬可移動擺放式電器，不涉建築條例，法德意三國的租客、屋主不用再為安裝審批煩惱，幾分鐘自行組裝完畢，搬家隨身帶走超級方便。

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歐洲的環保規章向來嚴格，歐盟法規限制了高溫室效應雪種，法國更額外規定雪種填充量若超過兩公斤，必須持證技工上門安裝。但某款中國品牌的冷氣機，雪種容量精準鎖定1.99公斤，剛好通過法國的門檻，消費者插電即用。噪音與能源效益標準亦難不倒它。德國對家用電器噪音設定嚴格上限，不得超過35分貝，而這款冷氣機的靜音模式，噪音剛好壓低至35分貝。

原常見於小型餐廳

其實，移動式冷氣機在中國內地早已有之，以往常見於一些小型餐廳，曾被視為低檔次、老土的國產電器，如今因為不用審批、無需技工、環保省電，升格為歐洲家庭趨之若鶩的神器，再次應驗那句話「風水輪流轉」，也反映中國製造獨有的研發靈活度與市場適應能力。

紀曉華