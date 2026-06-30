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紅色旅遊│毛澤東湘潭家鄉舉辦湖南旅遊發展大會

即時中國
更新時間：07:45 2026-06-30 HKT
發佈時間：07:45 2026-06-30 HKT

近年紅色旅遊大行其道，吸引不少國內外遊客。第六屆湖南旅遊發展大會6月27日在湖南湘潭開幕，並在毛澤東家鄉韶山舉行紅色旅遊融合發展創新交流活動，集合全國紅色旅遊重點場館負責人、專家學者代表、紅色旅遊景區代表等參加。

27日，第六屆湖南旅遊發展大會在湘潭市開幕。湖南省委書記沈曉明、省長毛偉明等會見了出席大會的部分嘉賓代表。沈曉明指出，旅遊業是朝陽產業，也是富民產業、幸福產業。

湖南省委書記沈曉明(右)會見出席大會的嘉賓代表。
湖南省委書記沈曉明(右)會見出席大會的嘉賓代表。

他表示，本屆大會以紅色旅遊為主題，懷著對毛澤東等老一輩革命家的崇高敬意，堅持保護和利用好紅色資源，著力做好傳承弘揚「革命文化」的大文章，為各類文旅企業在湘發展提供更好服務。

同日，以「風展紅旗美如畫 偉人故里啟新程」為主題的紅色旅遊融合發展創新交流活動在湖南韶山舉辦。遵義市文化旅遊局、西柏坡紀念館、龍岩市古田旅游區、開慧鎮人民政府、湖南第一師範學院、湖南雷鋒紀念館、等10家單位依次登台分享紅色旅遊案例。

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