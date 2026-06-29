Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲南阿伯遭眼鏡蛇咬傷手 老婆學電視用口吮毒齊齊入院

即時中國
更新時間：16:47 2026-06-29 HKT
發佈時間：16:47 2026-06-29 HKT

雲南有一農民落田工作時，遭藏於雜草中的眼鏡蛇咬中手指，其老婆心急之下想起電視劇中的用口吮蛇毒情節，有樣學樣下，結果二人也中毒，全身麻木乏力，送院搶救後脫離生命危險。

蛇毒經口黏膜迅速入血

極目新聞報道，傷者為雲南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣的農民，男傷者早前下田工作，被眼鏡蛇咬中手指，隨即傷口腫痛、頭暈乏力等。

同場的男傷者老婆，慌亂之中，效仿影視劇中用嘴吸蛇毒。男傷者送醫，女傷者也出現嘴唇、舌尖發麻，麻木感逐步擴散至面部與四肢，到次日發展為全身痠軟無力，家人於是送她到紅河州第三人民醫院救治。

不幸被蛇咬，要保持冷靜，儘可能記住蛇的特徵。
不幸被蛇咬，要保持冷靜，儘可能記住蛇的特徵。

院方指，男傷者當時神經毒素已入侵體內，女傷者因用口腔黏膜直接接觸高濃度蛇毒，神經毒素迅速進入血液循環，不適症狀發展迅速。二人隨時可能出現呼吸抑制、心律失常等，甚至有性命危險。

相關新聞：毒菇「見手青」｜雲南漢食後現幻覺老婆變「大蛇」 後樓梯發狂扭打｜有片

經醫生注射抗眼鏡蛇毒血清、清創、解毒等救治，二人脫離生命危險，現已康復出院。

院方提醒，民眾被蛇咬，切勿用嘴吮毒，以免救人者也中毒。另外，也切忌切開傷口放毒，因如咬人的是竹葉青、五步蛇等含有血液毒素的毒蛇咬傷，傷者凝血功能被破壞，隨時大出血，引發出血性休克。

被蛇咬了應該怎麼做

1.立即報警求救
2.限制被咬部位活動，冷靜地緩步撤離
3.儘量記住蛇的基本特徵，包括蛇形、蛇頭、花紋、顏色，最好可以拍照，以便醫生準確用藥。
4.用清水或生理鹽水沖洗傷口，不要用酒精、冰敷等方式
5.不要緊紮患肢，以防組織缺血壞死

 

最Hit
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
社會
4小時前
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
社會
5小時前
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
9小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
3小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
11小時前
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
2026-06-28 14:30 HKT
張智霖19歲兒子罕現身形象大變  細節揭魔童有社恐？  虎父無犬子走路神複製「初哥哥」
影視圈
8小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
21小時前