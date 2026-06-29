雲南阿伯遭眼鏡蛇咬傷手 老婆學電視用口吮毒齊齊入院

雲南有一農民落田工作時，遭藏於雜草中的眼鏡蛇咬中手指，其老婆心急之下想起電視劇中的用口吮蛇毒情節，有樣學樣下，結果二人也中毒，全身麻木乏力，送院搶救後脫離生命危險。

蛇毒經口黏膜迅速入血

極目新聞報道，傷者為雲南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣的農民，男傷者早前下田工作，被眼鏡蛇咬中手指，隨即傷口腫痛、頭暈乏力等。

同場的男傷者老婆，慌亂之中，效仿影視劇中用嘴吸蛇毒。男傷者送醫，女傷者也出現嘴唇、舌尖發麻，麻木感逐步擴散至面部與四肢，到次日發展為全身痠軟無力，家人於是送她到紅河州第三人民醫院救治。

不幸被蛇咬，要保持冷靜，儘可能記住蛇的特徵。

院方指，男傷者當時神經毒素已入侵體內，女傷者因用口腔黏膜直接接觸高濃度蛇毒，神經毒素迅速進入血液循環，不適症狀發展迅速。二人隨時可能出現呼吸抑制、心律失常等，甚至有性命危險。



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經醫生注射抗眼鏡蛇毒血清、清創、解毒等救治，二人脫離生命危險，現已康復出院。

院方提醒，民眾被蛇咬，切勿用嘴吮毒，以免救人者也中毒。另外，也切忌切開傷口放毒，因如咬人的是竹葉青、五步蛇等含有血液毒素的毒蛇咬傷，傷者凝血功能被破壞，隨時大出血，引發出血性休克。

被蛇咬了應該怎麼做

1.立即報警求救

2.限制被咬部位活動，冷靜地緩步撤離

3.儘量記住蛇的基本特徵，包括蛇形、蛇頭、花紋、顏色，最好可以拍照，以便醫生準確用藥。

4.用清水或生理鹽水沖洗傷口，不要用酒精、冰敷等方式

5.不要緊紮患肢，以防組織缺血壞死