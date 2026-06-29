遼寧葫蘆島住宅疑液化氣閃爆 樓宇局部塌陷至少3人失蹤8人受傷

遼寧省葫蘆島市發生嚴重爆炸事故。葫蘆島市消防救援局官方通報指，指揮中心於周一（29日）上午7時11分接獲報案，位於南票區九龍街道興北社區一棟居民樓的3單元，發生疑似液化石油氣泄漏閃爆。

傷者全數送院

事故目前已導致至少3人失蹤、8人輕傷，當局正全力搜救及聯繫失聯人士，傷者已全數送院救治。消防指揮中心接報後，隨即調派95名消防救援人員及14輛消防車趕赴現場搜救。

從網絡流傳的現場影片可見，涉事居民樓至少有5層高，爆炸威力巨大，大樓一側的單位幾近全被炸毁，外牆剝落、部分樓宇結構嚴重受損塌陷，現場滿目瘡痍。目前，具體事故原因仍有待當局進一步調查。