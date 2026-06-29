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中國十大人口增長城市出爐 大灣區六市齊入列

即時中國
更新時間：12:59 2026-06-29 HKT
發佈時間：12:59 2026-06-29 HKT

國內各地陸續發佈2025年的常住人口年度統計資料，去年人口增量十強城市榜單出爐，在大灣區概念加持下，十大當中廣東有六個大灣區城市入榜，而且頭三位分別是深圳、東莞、廣州。

去年全國常住人口增量的前十城市，新增人口數量全部突破7萬人的門檻。十大名單，依次分別是深圳、東莞、廣州、長沙、濟南、佛山、中山、惠州、杭州、青島，當中深圳、東莞、廣州、長沙和濟南，常住人口增量更是超過10萬人。

公開統計資料顯示，2025年末深圳全市常住人口總量達到1824.85萬人，對比上年末新增25.90萬人，這份增量在全國所有大中城市中遙遙領先。

東莞，2025年末全市常住人口1080.04萬人，比上年末增加22.96萬人，位居增量第二。

廣州市去年常住人口1910.10萬人，比上年末淨增12.30萬人——廣州已經連續三年保持10萬+的人口增量。

 

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