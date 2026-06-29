法拉利︱昆明4頑童¥360萬豪車當滑梯 車身滿花痕家長只願賠¥5000︱有片

家長不教社會教。雲南昆明有4名頑童，把泊在街上的法拉利跑車當作滑梯玩耍，弄至買入價達360萬人民幣的豪車滿是劃痕，不過，車主向涉事頑童家長追討賠償時，對方卻態度惡劣，幾度加碼最多也只願賠五千元，氣得車主要追究到底。

網民：一定不要心軟

昆明網民「Thunder」28日發片，投訴他以360萬人民幣買入的紅色法拉利跑車，遭4名頑童損毀的情況。

相關新聞：家長要考牌︱成都囂張Benz女接放學 車停路中心12分鐘反鬧人︱有片

他指，早前因為出差，將愛車泊在專用的車位，期間車上的CCTV及鄰居通知，跑車被4名六、七歲的男童，當作滑梯玩，不斷爬上車頂滑落。

據車主發出的CCTV影片可見，事發於5月28日，4名男童持著長竹桿物體走近法拉利停泊的位置後，便分別後車頭及車尾，爬上跑車的車頂再滑下或跳下，持續數分鐘。

車主知道愛車被糟蹋後趕回檢查，發現車身有多處長短不一的劃痕，保險桿也出現裂痕。據車主展示拍照取證的劃痕最少有14道，主要分布在車頂及車頭蓋。

車主就事件報警後，孩童的家長在調解時，最初只願承擔數百元賠償，之後加至1000元，最後才願意總共賠償5000元。



相關新聞：怪獸家長︱山東男孩路邊玩火阿媽懶理 火勢失控齊齊速逃︱有片

車主批評，涉事的孩童家長毫無誠意解決問題，決定追究責任到底，要對方承擔所有維修開支。目前，車主經兩次非原廠維修，已支出接近3萬元人民幣。

網民紛紛支持車主維權，「我求你了一定要全額處罰啊」、「千萬不要放過這些熊孩子」、「子不教父之過，家長沒做到位，必須全責賠償」、「說真的，一定不要心軟 」、「支持你告，別因為自己有錢就不了了之。你告了我立刻關注你！」、「直接4s店定損唄，不會少要你一分錢」。