Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法拉利︱昆明4頑童¥360萬豪車當滑梯 車身滿花痕家長只願賠¥5000︱有片

即時中國
更新時間：12:16 2026-06-29 HKT
發佈時間：12:16 2026-06-29 HKT

家長不教社會教。雲南昆明有4名頑童，把泊在街上的法拉利跑車當作滑梯玩耍，弄至買入價達360萬人民幣的豪車滿是劃痕，不過，車主向涉事頑童家長追討賠償時，對方卻態度惡劣，幾度加碼最多也只願賠五千元，氣得車主要追究到底。

網民：一定不要心軟

昆明網民「Thunder」28日發片，投訴他以360萬人民幣買入的紅色法拉利跑車，遭4名頑童損毀的情況。

相關新聞：家長要考牌︱成都囂張Benz女接放學 車停路中心12分鐘反鬧人︱有片

他指，早前因為出差，將愛車泊在專用的車位，期間車上的CCTV及鄰居通知，跑車被4名六、七歲的男童，當作滑梯玩，不斷爬上車頂滑落。

據車主發出的CCTV影片可見，事發於5月28日，4名男童持著長竹桿物體走近法拉利停泊的位置後，便分別後車頭及車尾，爬上跑車的車頂再滑下或跳下，持續數分鐘。

車主知道愛車被糟蹋後趕回檢查，發現車身有多處長短不一的劃痕，保險桿也出現裂痕。據車主展示拍照取證的劃痕最少有14道，主要分布在車頂及車頭蓋。

車主就事件報警後，孩童的家長在調解時，最初只願承擔數百元賠償，之後加至1000元，最後才願意總共賠償5000元。

相關新聞：怪獸家長︱山東男孩路邊玩火阿媽懶理 火勢失控齊齊速逃︱有片

車主批評，涉事的孩童家長毫無誠意解決問題，決定追究責任到底，要對方承擔所有維修開支。目前，車主經兩次非原廠維修，已支出接近3萬元人民幣。

網民紛紛支持車主維權，「我求你了一定要全額處罰啊」、「千萬不要放過這些熊孩子」、「子不教父之過，家長沒做到位，必須全責賠償」、「說真的，一定不要心軟 」、「支持你告，別因為自己有錢就不了了之。你告了我立刻關注你！」、「直接4s店定損唄，不會少要你一分錢」。

 

最Hit
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
6小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
17小時前
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
4小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
23小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
01:29
何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院
突發
3小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
18小時前
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
2小時前
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前