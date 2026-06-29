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南寧艦衡陽艦7.2訪港 1.4萬張參觀門票明早10點起預約

即時中國
更新時間：20:06 2026-06-29 HKT
發佈時間：20:06 2026-06-29 HKT

香港回歸祖國29周年，國防部宣布，解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦，將於7月2日至6日赴香港組織系列開放參觀和文化交流活動，屆時停靠駐香港部隊昂船洲軍港，開放予香港居民參觀。

據介紹，本次艦艇開放活動，將通過微信駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」免費發放參觀票1.4萬張。有意者須使用香港居民身份證或永久居民身份證，實名預約參觀，每人限預約1張。

11歲及以下兒童免票，但須由預約成功的父母或監護人陪同。出於安全考慮，每名成人最多可攜帶1名11歲及以下兒童。門票預約時間為6月30日至7月2日，每日10時、15時、20時集中預約，約滿即止。

南寧艦​​​​（舷號162）是解放軍052D型導彈驅逐艦，2021年4月服役，滿載排水量7500噸，全長159米，寬18.4米，乘員280人，曾於2023年1月與其他艦艇組成聯合艦隊，到亞丁灣海域執行護航任務。

衡陽艦（舷號568）是解放軍054A型導彈護衛艦，2008年6月服役，滿載排水量4000噸，全長134米，寬16米，乘員不多於180人，亦曾參加過亞丁灣護航行動。

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