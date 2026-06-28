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浙江公安集體到卡拉OK搵異性陪唱 逾兩年官方無通報

即時中國
更新時間：20:02 2026-06-28 HKT
發佈時間：20:02 2026-06-28 HKT

近日，有民眾向內地媒體爆料，指兩年前浙江台州有公安集體前往卡拉OK（內地俗稱KTV）聚會，期間公然召來異性陪侍唱歌，當場被當地紀委人員抓獲。然而，該宗性質惡劣的違紀事件至今仍未見官方公開通報，隨即引發內地網民的強烈關注與質疑。

內地媒體《新黃河》報道，爆料人湯先生透露，2024年4月下旬，溫嶺市公安局溫嶠派出所的多名警務人員，在兩名副所長的帶領下，公然在當地一家KTV內招攬異性陪侍唱歌，期間被前來開展突擊檢查的溫嶺市紀委工作人員當場查獲。

事發數日後，該派出所的涉事人員及相關領導班子被集體免職，但全數獲得保留公職。惟事發至今已逾兩年，官方一直未有對外發佈任何正式通報。媒體經深入調查後證實爆料內容屬實，且上週一（22日），當地一名派出所民警亦在電話中向記者證實該宗醜聞的真實性。

湯先生坦言，自2026年以來，他因自身遭遇不公對待而嘗試進行維權，但溫嶠派出所卻多次以「原領導班子已全部調離」為由，拒絕受理其維權訴求。在投訴無門下，他決定向媒體公開此事。湯先生質疑，此事件在溫嶺當地造成極其惡劣的社會影響，兩年來卻始終秘而不宣，且當局對涉事警務人員的內部處置明顯畸輕，有包庇之嫌。

針對媒體就處分尺度及未作通報的查詢，溫嶺市公安局的相關負責人及分管宣傳的工作人員均未有作出正面回應，並拒絕接受電話採訪。

 

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