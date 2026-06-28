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陰司紙冒日圓︱無品網紅博流量呃印尼人換外幣 網民：敗壞民族口碑︱有片

即時中國
更新時間：18:55 2026-06-28 HKT
發佈時間：18:55 2026-06-28 HKT

有內地網紅為博流量，竟不惜要侮辱他國民眾。有人，最少兩名內地人在埃及及印尼等地假扮日本遊客，利用印有「天地通用銀行」字樣的陰司紙（冥幣）冒充日圓，誘騙當地兒童與成人前往商店消費。有人拍下整個過程，然後上傳至網上炫耀，隨即惹來大批網民猛烈抨擊。

中國網紅「梁滿」亦於本月四日在印尼街頭拍攝同類惡作劇短片。影片顯示，他先找了一名電單車司機，聘請對方作一天的導遊，聲言會給方金錢作報酬。到了最後，「梁滿」將一疊陰司紙偽裝成日圓，交予一名當地男子，之後引導對方進入便利店對換貨幣，他就躲在店外偷拍該男子購物的情況。

網紅按承諾付款予司機

電單車司機換幣失敗，「梁滿」即時大笑並逃離現場。不過最終仍將真實的印尼貨幣給男子。

此外，一名抖音網紅「G哥」與另一名中國男子，於本月二十四日在埃及街頭假扮日本遊客。兩人向當地孩童展示陰司紙，謊稱為高面值日圓，慫恿小孩到商店購買零食。兩人將孩童受騙的過程完整拍下。

網紅行遭大批網民嚴厲譴責，批評涉事的網紅為追求網絡流量，不惜突破道德底線，惡意欺騙他人。行為不僅缺乏對他人基本尊重，更嚴重損害中國人的國際形象。

網民意見：
TDFX-AXTK ：敗壞民族口碑
finn-f ：丟人現眼

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