陰司紙冒日圓︱無品網紅博流量呃印尼人換外幣 網民：敗壞民族口碑︱有片

有內地網紅為博流量，竟不惜要侮辱他國民眾。有人，最少兩名內地人在埃及及印尼等地假扮日本遊客，利用印有「天地通用銀行」字樣的陰司紙（冥幣）冒充日圓，誘騙當地兒童與成人前往商店消費。有人拍下整個過程，然後上傳至網上炫耀，隨即惹來大批網民猛烈抨擊。



中國網紅「梁滿」亦於本月四日在印尼街頭拍攝同類惡作劇短片。影片顯示，他先找了一名電單車司機，聘請對方作一天的導遊，聲言會給方金錢作報酬。到了最後，「梁滿」將一疊陰司紙偽裝成日圓，交予一名當地男子，之後引導對方進入便利店對換貨幣，他就躲在店外偷拍該男子購物的情況。

網紅按承諾付款予司機

電單車司機換幣失敗，「梁滿」即時大笑並逃離現場。不過最終仍將真實的印尼貨幣給男子。



此外，一名抖音網紅「G哥」與另一名中國男子，於本月二十四日在埃及街頭假扮日本遊客。兩人向當地孩童展示陰司紙，謊稱為高面值日圓，慫恿小孩到商店購買零食。兩人將孩童受騙的過程完整拍下。



網紅行遭大批網民嚴厲譴責，批評涉事的網紅為追求網絡流量，不惜突破道德底線，惡意欺騙他人。行為不僅缺乏對他人基本尊重，更嚴重損害中國人的國際形象。



網民意見：

TDFX-AXTK ：敗壞民族口碑

finn-f ：丟人現眼