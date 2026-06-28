豆包生成？︱學術期刊論文圖表有AI水印 蘭州大學啟動調查

近日，蘭州大學一名教師發表的學術論文中，有圖表被發現附有人工智能（AI）生成的水印，事件迅速引發網絡廣泛關注與熱議。對此，蘭州大學已第一時間成立專項調查組展開徹查。

《澎湃新聞》及《南方都市報》綜合報道，涉事論文刊載於國際知名學術期刊《膜科學雜誌》（Journal of Membrane Science）。該論文的第一署名單位為蘭州大學化學化工學院，而第一作者兼共同通訊作者為該院一名楊姓教師。引起爭議的焦點在於，論文中的一張圖表被發現印有「豆包AI生成」的水印字樣。

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星期日（28日），從該期刊官方網站，仍可查到該篇論文，目前依然在線，公眾仍可查閱。

針對此事，蘭州大學於星期六（6月27日）發表官方聲明，表示校方對網絡上關於該名楊姓教師涉嫌論文問題的反映予以高度重視，並已即時成立專項調查組啟動全面調查。校方重申，一貫對任何學術不端及科研失信行為秉持「零容忍」的堅決態度，後續將根據具體調查結果依規嚴肅處理。

與此同時，刊登該篇論文的《膜科學雜誌》亦於同日發佈公告，確認已接獲相關投訴。該刊編輯部指出，涉事論文可能存在圖片或圖表偽造、篡改，以及未依規披露使用人工智能的倫理問題，目前已按既定程序正式啟動調查。