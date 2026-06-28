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跨欄女神｜吳艷妮「爛瞓」起唔切身 罕有素顏出賽

即時中國
更新時間：16:40 2026-06-28 HKT
發佈時間：16:40 2026-06-28 HKT

向以精緻妝容現身田徑場的跨欄女神吳艷妮，因為睡過頭來不及妝身，罕有以素顏出陣，最終仍以12秒99成績在2026全國田徑冠軍賽暨亞運選拔賽奪冠。

12秒99奪冠

賽後吳艷妮表示：「這是沒有跑得好，但是也拿了冠軍，也是對喜歡我的人的一種小回報，我後面會越來越好的。」

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她續指，「今天大家都跑出真實水平，大家也看得見，我也確實有破13秒的水平。昨天的上午（預賽），那場比賽不是逆風1米2嗎，要是沒有逆風，那場比賽我也是輕輕鬆鬆破13秒的水平。」

至於罕有地沒有標誌性的濃妝，吳艷妮直言是「遇到了一個小問題，早上太早了，賴床直接睡過頭了，起來想算了不化妝了，直接素顏上的場，準備活動做了一半就去比賽了。」

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