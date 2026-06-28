雜交水稻之父袁隆平成就遭詆譭 200萬粉絲網紅被無限期封號

已故「中國雜交水稻之父」的袁隆平的科研成果，近日遭一名有200萬粉絲的農業網紅質疑是「變態雜交」、「病態雜交」，遭平台無限期封號。

聲稱保衛老種子

據抖音黑板報消息，28日指，有賬號發佈故意擾亂社會經濟發展秩序、易引發公眾恐慌的不實資訊，違反《抖音社區自律公約》，已處置無限期封禁。

有農業網紅詆譭袁隆平被無限期封號。

微信公眾號「中國食品報融媒體」6月27日報道，近日內地一名有200萬粉絲的農業網紅，以保育老種子為由，拍片批評袁隆平的雜交水稻，是「變態雜交」、「病態雜交」，將「雄性不育」稱為「怕吃完像騾子一樣不生育」，攻擊袁氏的育種技術。

報道又指，被攻擊的「三系雜交」的奠基者正是袁隆平院士，而「三系法」等現代育種技術，正是數十年來糧食安全的底線基礎。

事件引發社會關注，令「200萬粉網紅詆毀袁隆平水稻育種技術」、「詆毀袁隆平成果網紅稱大不了就進去」等話題一度成為微博熱搜。