運-20B︱列裝空軍十周年紀念 國產引擎大特寫

軍用大型運輸機是大國空軍的核心裝備。國產大型運輸機運-20即將迎來列裝空軍十周年紀念日。解放軍旗下媒體「中國軍號」發布系列照片，新華社等官媒亦首次高密度公開至少10架運-20B運輸機在跑道上「大象漫步」的同框畫面，罕有公開國產渦扇-20發動機（引擎）特寫鏡頭。

據較早前有分析指，運-20B最大、最核心的升級，就是全面換裝國產發動機。有軍事評論員指，對比早期運-20、運-20A機型，運-20B的升級集中在動力系統，外觀變化一目了然，辨識度極高。

國產大型運輸機運-20即將迎來列裝空軍十周年紀念日。中國軍號

國產大型運輸機運-20即將迎來列裝空軍十周年紀念日。中國軍號

運-20B動力系統升級

分析指出，運-20B是國家目前最強、最先進的戰略運輸機。它在外觀上的最大特點，是換裝了4台大涵道比的國產發動機。

對比舊機型，運-20B的發動機直徑大幅增加，這是國產渦扇20發動機最直觀的特徵。發動機涵道比越高，燃油效率就越好，能夠讓飛機的航程實現大幅提升。與此同時，相較於此前搭載的渦扇-18發動機，渦扇-20的推力顯著增長，讓運-20B的載重能力、飛行安全性、設備可靠性都得到升級。



軍事評論員又指，目前全球僅有四個國家具備重型戰略運輸機研發能力，分別是美國、俄羅斯、烏克蘭與中國。其中，美國經典的C-5A、C-17戰略運輸機均已全面停產。目前仍在持續量產的重型戰略運輸機，僅有中國運-20系列與俄羅斯伊爾-76系列。

運-20B機身遠超伊爾76

運-20B的機身直徑、機體空間，遠超俄羅斯伊爾76運輸機。搭配國產渦扇-20發動機，運-20B最大起飛重量可達220噸左右，最大載重能力達到66噸，可完整裝載一輛國產主戰坦克。無論是飛控系統、航電系統，還是全新的動力裝置，運-20B的整體技術水平，已經達到世界一流標準。



運-20B首次公開亮相於去年九三閱兵，短短半年左右時間，這款全新機型就順利完成裝備定型、實訓磨合、戰力成型的跨越式發展，正式成為具備完整實戰能力的戰略投送核心裝備。