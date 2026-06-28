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鐵拳教育？︱湖南學校當眾砸爛百部手機 教育局斥隨意損毀個人財產︱有片

即時中國
更新時間：12:25 2026-06-28 HKT
發佈時間：12:25 2026-06-28 HKT

湖南有學校在所有學生面對，對逾百部沒收回來，無人認領的手機公開「處刑」，用鐵槌砸爛，以警示學生不要帶手機入校。事件在網上飽遭網民質疑，認為校方粗暴越權。當地教育局亦指，校方處理不當。

網民批學校粗暴法盲

湖南有網民25日流傳影片，顯示在郴州菁華園學校教師，在操場當著百計學生面前，將地上逾百部手機，用鐵槌砸爛。發片者回覆網民留言時透露，事件發生在約兩個月前。

校方指，涉事手機是多年無人認領的手機，活動目的是警示學生不要將手機帶入學校。

影片一度成為熱搜，許多網民留言批評校方行事粗暴不識法，「損壞學生手機屬於違法行為」、「即使學生違規帶入學校，校方也無權損毀」、「什麼叫無人認領，收手機的時候不登記？」、「現在的校長怎麼這樣暴戾？這是辦教育嗎？誰給的底氣？」、「老師是法盲嗎？」

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縱覽新聞報道，菁華園學校工作人員26日表示，被砸壞的手機是沒收上來後，多年無人認領的學生手機，「沒人認領不也是丟呀」。當眾砸手機是希望對學生起到一個警示作用，不要將手機帶入學校。

郴州市北湖區教育局工作人員表示，無人認領的手機也屬於個人財產，不能隨意損毀，此做法不當，會進行處理。

 

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