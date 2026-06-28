內蒙古13歲女稱遭2男性侵 警指自願不立案遭家屬質疑

繼山西運城有13歲女聲稱被強姦報案，警方不予立案引起關注後，內蒙古近日亦爆出，有少女在13歲時被2男性侵。但警方以雙方自願，無犯罪事實為由撤銷案件，遭事主兄長及大量網民質疑。

偷拍片逼多次性侵

據荔枝新聞報道，內蒙古烏蘭浩特網友鍾先生近日指出，其妹妹張某在2024年7月，13歲時遭兩名男子性侵。

鍾先生指，其妹當年經同學推薦加上包某微信，被對方指是「照騙」，妹妹賭氣後到對方公寓真身示人，卻遭包某及吳某鎖在屋內性侵及拍片。

事後二人以曝光不雅影片威脅，多次見面並行生關係。事發9天後，因朋友與包某發生糾紛報警，遭性侵一事才得以曝光。



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2024年7月22日，烏蘭浩特市公安局對此案立案調查，當晚包某和吳某被抓捕審訊，隨後辦理取保候審；2024年11月29日，警方出具撤銷案件決定書，認定該案無犯罪事實，家屬對此不服並申訴；2025年6月9日，烏蘭浩特市人民檢察院回覆稱，未發現當地公安局在案件辦理過程中存在違法行為。

鍾先生質疑，警方的兩點撤案理由：一是兩名男子雖承認與妹妹發生性關係，但認為其無明顯反抗，屬雙方自願；二是兩人辯稱不知妹妹未滿14歲。鍾先生指：「他通過我妹同屆同學介紹加的好友，怎麼會不知道她多大？」他表示自己將繼續申訴，希望警方能夠重新立案。

烏蘭浩特公安局辦案民警郭警官表示，當地公安、檢察院均核查過該案，一致認定撤案決定合法，家屬有異議可線下溝通。