中國觀察：火箭軍署名發文 從思想上肅毒除弊

今年7月1日是中國共產黨成立105周年，也是火箭軍（即戰略導彈部隊，前稱第二炮兵）組建60周年。中共中央黨校旗下《學習時報》前日頭版刊發以「火箭軍黨委」署名的表態文章《努力建設一支強大的現代化火箭軍》。

解放軍近年吹起反腐風暴，火箭軍是重災區，4任司令員魏鳳和（前國防部長）、周亞寧、李玉超、王厚斌集體落馬，並牽連大批將領，難免令這支「與黨同一天生日」的王牌部隊，名聲受挫。

「火箭軍黨委」在文中表明，「強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強」。

「火箭軍黨委」在文中表明，「強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強」，並坦言「當前，部隊思想政治建設面臨的考驗錯綜複雜，影響黨對軍隊絕對領導、侵蝕人民軍隊政治本色的諸多因素現實存在」。

文章強調，要「真學真懂真信真用習近平強軍思想」，「加強專題化培訓」，「在固本培元中鍛造政治靈魂、堅定信仰信念，夯實『導彈我操作、我聽黨指揮』的思想根基」，「以徹底的自我革命精神開展思想整風，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌」。

經過近年幽暗時刻後，看來也是時候為火箭軍重振聲威。近日，央視首度曝光2024年「東風-17」高超音速導彈的發射畫面，引起全球關注。對此，國防部發言人張曉剛回應說，今年是中國戰略導彈部隊組建60周年。一甲子礪劍強軍，新起點奮進出發。火箭軍組織開展有關報道，反映建設發展情況和闊步新征程的時代風采。

軍隊反腐力度，前所未有，再有將領證實落馬。十四屆全國人大常委會23次會議前日閉幕，再有3名上將、3名中將被罷免全國人大代表職務，包括原中央軍委裝備發展部部長許學強上將、原西部戰區政委李鳳彪上將、原空軍政委郭普校上將，以及中央軍委聯勤保障部隊原司令員王抗平中將、南部戰區陸軍原政委尹紅星中將、網絡空間部隊原司令員張明華中將。

紀曉華