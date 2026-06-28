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醫考培訓捷徑？｜6機構賣假醫生執照 記者付款翌日即變衛健委註冊醫生

即時中國
更新時間：06:30 2026-06-28 HKT
發佈時間：06:30 2026-06-28 HKT

陝西、安徽等至少6間醫生考試培訓機構，被踢爆公然為無專業學歷、無執業經歷、無從業信息的「三無」人士偽造證明文件，協助其取得「合法可查」的執業醫生證書。相關假證大量流入小型診所及醫美機構，收費2萬至35萬元（人民幣，下同）不等。警方已介入調查。

據內地法規，執業醫生報考有嚴格學歷與執業年限門檻。但內地《封面新聞》昨日報道，陝西「掌中書」、西安「昶學知旭」等多間涉事醫考機構公然鑽空子，其中掌中書自稱可與西安當地某醫學院校合作，為零基礎人士做全套「真實可查」、滿5年的助理醫生檔案。據報，類似操作一年能讓百多人「成為醫生」，每人收費1.78萬。另有機構自稱一年可「操作」2萬多套這樣的證書，通過率超95%。

安徽淮南家誠教育諮詢公司負責人胡某還表示，其掌握衛健系統和醫學院校資源，學員首期繳費1萬元，就可在國家衛健委官網查到執業信息，最終全套辦完、拿到實體證書僅需16.8萬元。

《封面新聞》記者實測，繳納1萬元後，隔日衛健委官網確實顯示，他已被登記為「上海某門診部外科執業醫生」。目前，記者已將全部暗訪證據通報西安、淮南執法部門，當地警方介入調查。

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