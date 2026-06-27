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中美關係│南航斥36億美元購波音貨機 近年罕見大單

即時中國
更新時間：17:59 2026-06-27 HKT
發佈時間：17:59 2026-06-27 HKT

美國飛機製造商波音（Boeing）過去10年在中國航空市場的新訂單明顯減少，但隨著中美關係近期回暖，情況或有改變。中國南方航空昨日(26日)公布，旗下附屬公司與波音訂立飛機收購協議，將購買2架B777F貨機和5架B777-8F貨機。

根據公告，訂單目錄價格總額36.2億美元（約282億港元）。總代價將根據各飛機交付時間，於2027年至2034年分期支付予波音。

南航表示，當前及未來一段時間跨境電商持續成熟，產業升級加速出海，同時粵港澳大灣區建設、共建「一帶一路」等重大國家戰略，為公司提供更廣闊的發展機遇，公司積極把握發展機遇，保持運力份額穩健增長，進一步優化機隊結構，今次交易有助於增強公司的盈利能力和核心競爭力。

這是波音近年來在中國市場獲得的少見大額訂單。美國總統特朗普5月15日結束訪華後表示，中國將採購可能多達750架波音飛機。波音公司當時則稱，已收到中國引入200架飛機的初步承諾。
 

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