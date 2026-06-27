台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網

台灣多地連場暴雨，在雨水沖刷下，彰化縣昨日（26日）意外揭發荔枝園保鮮紙棄屍案。被包裹成木乃伊的死者身份曝光，警方查出是失蹤數月的47歲林姓女子，今日（27日）拘捕3名棄屍男疑犯。

綜合台媒報道，26日上午9時許，彰化縣芬園鄉荔枝園有民眾報案，稱在路旁發現「奇怪的袋子」。警方到場打開驚見一具屍體，用棉被和保鮮紙包裹，屍體已呈蠟化，外觀有長髮，經比對後，相信是失蹤林姓女子。

案情透露，今年1月間，40多歲的林姓男子與死者林女在出租屋吸毒，林女因不明原因暴斃，林男因有吸毒前科，不敢報警，找了另外一名50多歲林姓男子，一起用棉被、保鮮紙裹屍，放在家中。來來60多歲林姓房客出獄回家，發現這具屍體，當場嚇壞，3男共同商討怎麼處理，最終將屍體搬運到荔枝園丟棄，並以板子蓋住。

由於近期連日大雨，板子移位，導致女屍被意外發現。有警員說這是「還林女公道」，得以重見天日，涉案棄屍者已被拘捕。