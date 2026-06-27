Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網

即時中國
更新時間：17:16 2026-06-27 HKT
發佈時間：17:16 2026-06-27 HKT

台灣多地連場暴雨，在雨水沖刷下，彰化縣昨日（26日）意外揭發荔枝園保鮮紙棄屍案。被包裹成木乃伊的死者身份曝光，警方查出是失蹤數月的47歲林姓女子，今日（27日）拘捕3名棄屍男疑犯。

綜合台媒報道，26日上午9時許，彰化縣芬園鄉荔枝園有民眾報案，稱在路旁發現「奇怪的袋子」。警方到場打開驚見一具屍體，用棉被和保鮮紙包裹，屍體已呈蠟化，外觀有長髮，經比對後，相信是失蹤林姓女子。

案情透露，今年1月間，40多歲的林姓男子與死者林女在出租屋吸毒，林女因不明原因暴斃，林男因有吸毒前科，不敢報警，找了另外一名50多歲林姓男子，一起用棉被、保鮮紙裹屍，放在家中。來來60多歲林姓房客出獄回家，發現這具屍體，當場嚇壞，3男共同商討怎麼處理，最終將屍體搬運到荔枝園丟棄，並以板子蓋住。

由於近期連日大雨，板子移位，導致女屍被意外發現。有警員說這是「還林女公道」，得以重見天日，涉案棄屍者已被拘捕。

 

最Hit
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:11
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
21分鐘前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
7小時前
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
00:34
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
即時中國
5小時前
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
影視圈
3小時前
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
影視圈
8小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
22小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
18小時前
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
23小時前
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
趣聞熱話
5小時前
唔只牛油果、藍莓 醫生推「超級水果新星」竟是它！護心抗炎、護心抗炎、低卡、甜度高
唔只牛油果、藍莓 醫生推「超級水果新星」竟是它！護心抗炎、護心抗炎、低卡、甜度高
保健養生
5小時前