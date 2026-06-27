孫穎莎、王曼昱畢業 照片登上海交通大學校友牆

6月是內地大學的畢業季節。乒乓球女單全球排名一、二位的中國「一姐」「二姐」孫穎莎、王曼昱，近日也順利在上海交通大學畢業，身穿學士服同校長合影，畢業照也出現在上海交大安泰經管學院的校友牆上。

26日晚，中國男子游泳運動員費立緯在社交平台曬出畢業照，稱「交大把我畢業了」。照片中，多位運動員身穿學士服，與上海交通大學校長丁奎嶺合影。除費立緯本人外，照片中還包括女子孫穎莎、王曼昱，男子游泳運動員趙梁州、孫晨博，女子游泳運動員錢心安，男子賽艇運動員王宇洋等。幾人學士服上均繡有運動員姓名。

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6月26日晚，中國男子游泳運動員費立緯在社交平台曬出一組運動員的畢業合照。 社交平台

27日，內地澎湃新聞從上海交通大學安泰經濟與管理學院證實，上述運動員均已順利畢業並獲得學位。同日，在安泰經管學院樓，孫穎莎與王曼昱身著學士服的照片已登上學院一樓的校友風采展示牆，照片顯示，二人為2019級本科生、乒乓球奧運冠軍。

而孫穎莎、王曼昱的「下一站」也已確定，將赴北京清華大學繼續求學。據報道，2025年9月16日，清華大學2026年社會科學學院接收優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生綜合考核名單公示，孫穎莎、王曼昱榜上有名。