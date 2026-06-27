中國官方全球徵集南京大屠殺文獻資料

6月26日起，「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」南京大屠殺文獻研究與交流中心面向全球公開徵集文獻資料。本次徵集長期有效。對於具有重要史料價值的文獻，經專家評估後可協商有償徵集。

1937年12月13日，日軍攻佔南京，製造慘絕人寰的南京大屠殺，六周內肆意屠殺平民與士兵，遇難同胞超30萬，並進行縱火、劫掠、強姦等暴行。大量史實、影像、證人證詞記錄下這段血淚歷史。2014年，中國將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。

相關新聞：南京大屠殺︱長崎原爆資料館計劃改暴行字眼 外交部：鐵證如山不容篡改

根據「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」微信公眾號，本次徵集旨在深入挖掘、搶救、整理和保存南京大屠殺相關歷史文獻資料，豐富館藏資源，推動史實研究、國際傳播與和平教育，為傳承歷史記憶、弘揚和平理念、促進文明交流互鑒提供文獻支撐。

重點徵集內容包括：南京大屠殺相關原始檔案、文獻及研究資料；「慰安婦」問題相關文獻資料；南京保衛戰、南京淪陷史相關史料與研究成果；東京審判、南京審判及其他審判日本戰犯相關文獻資料；南京大屠殺紀念、教育、研究與國際傳播相關資料；中國人民抗日戰爭，特別是江蘇省及南京地區抗戰歷史相關文獻資料。優先徵集具有原始性和稀缺性的未公開檔案、私人收藏文獻、海外出版的相關資料，以及具有重要研究和收藏價值的文獻資源。

相關新聞：南京大屠殺88周年｜日本731部隊罪行新檔案公布 前隊員承認浙贛地區發動細菌戰｜有片

小標題：具史料價值的 可協商有償徵集

徵集方式包括：一原件捐贈。捐贈人將文獻原件無償捐贈給本館永久收藏。捐贈人應保證所提供資料來源合法、權屬清晰。二複製採集。對於捐贈人希望保留原件的珍貴文獻，本館可根據捐贈人意願安排專業人員進行掃描、複製，徵集其電子版或複製件。

三是有償徵集。對於具有重要史料價值的文獻，經專家評估後可協商有償徵集。上述文獻可通過郵寄或現場交接等方式辦理征集手續。該館承擔文獻徵集過程中產生的郵寄、掃描複製等相關費用。

