朋友圈盜圖｜蘭州美女遭好友盜用生活照 P圖成色情照跨省販賣「二手原味衣物」 

甘肅蘭州一名女子發現自己的朋友圈生活照被盜用，更遭人利用「P圖」或人工智能（AI）軟件合成低俗色情圖片，在境外社交平台發布並藉此收取可取得聯絡方式並購買「二手女性貼身用品」的「門檻費」牟利。警方調查後鎖定事主朋友圈的一名「老熟人」，跨省將其拘捕歸案。

朋友同事收不雅照 事主驚覺報警

綜合內地媒體及《法治日報》報道，今年6月初，蘭州市安寧區的黎女士接連收到陌生短訊及來電，詢問她為何在境外社交軟件上「不更新照片」。其後更有網友在其微信公眾號後台留言求證，黎女士始發現有人盜用其生活照開設賬號，並發布大量被換上其臉部特徵的低俗色情圖片，配以性暗示文字，聲稱支付「門檻費」可獲取聯絡方式。

黎女士送錦旗感謝。

嫌疑人被抓。

更令黎女士困擾的是，其同事、朋友及家人後來也陸續從不同平台看到相關內容，紛紛致電詢問，她於是向安寧公安分局報案。

警方赴雲南拘「朋友圈老熟人」

安寧分局網安大隊調查後發現，涉案照片均源自黎女士個人社交軟件，且時間跨度大，經PS或AI軟件剪輯拼接而成，初步判斷為其「朋友圈」內的熟人作案。警方其後鎖定一個QQ號，發現嫌疑人通過發布經處理的圖片，吸引特定群體用以出售二手女性用品，並收取「門檻費」牟利。警方進一步鎖定黎女士早年添加的好友李某，並於6月18日在雲南某邊境城市將他拘捕。

李某被捕後供認不諱，坦言在網上看到有人靠兜售「二手女性貼身衣物（原味物品）」等特殊癖好商品獲取暴利，便想「如法炮製」。由於他多年前就添加了黎女士為好友，擁有較高的訪客瀏覽權限，加之黎女士面容姣好、氣質出眾，他便動了歪心思，盜取其生活照進行處理。李某在警局內追悔莫及地稱：「我就是想『借個臉』吸粉引流，那些低俗照片都是假的，我沒想到後果這麼嚴重。」

目前，警方已強令李某即時註銷涉事境外帳號、永久刪除相關帖文並向黎女士公開實名道歉，案件仍在進一步偵辦中。