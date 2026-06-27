Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石家莊動物園｜「國字臉」網紅萌猴正式定名「石英俊」 萬名網民熱烈參與徵名

即時中國
更新時間：12:20 2026-06-27 HKT
發佈時間：12:20 2026-06-27 HKT

河北省石家莊市動物園內一隻黑帽懸猴，早前因長相獨特、擁有一張「方正無比」的「國字臉」而在網上火速爆紅。由於其長相喜感十足，網民更戲稱其「臉型比我的人生規劃還要方正」。為此，動物園特別在社交平台發起公開徵名活動，短短數日便吸引近萬名網民提交創意。園方近日宣布，結合網民創意與當地城市情懷，正式為這隻網紅猴王定名為 「石英俊」。

方正臉型喜感十足

這隻爆紅的黑帽懸猴不僅是猴群中的首領（猴王），體格比其他同類更為壯碩，且站姿挺拔，極具威嚴。然而最吸引遊客目光的，依然是牠那張輪廓極為方正的臉孔。不少網民指出，牠的外貌與經典卡通片《大耳朵圖圖》中，主角圖圖的爸爸「胡英俊」相似度高達九成。

相關新聞：安徽網紅方臉猴「大壯」 突發心肺衰竭離世

徵名過程趣味橫生

動物園於4月在抖音發起徵名，反應熱烈，收獲逾1.3萬點讚及近萬條評論。網民創意百出，其中「胡英俊」因撞臉卡通角色，獲得逾6,000點讚，一度成為大熱。其後有網民提議應入鄉隨俗，讓這隻生活在石家庄的萌猴姓「石」。動物園綜合創意與城市情懷，最終定名為「石英俊」。

「石英俊」雖為猴王，平日穩居高處、氣場十足，但私底下卻調皮搞怪，反差萌性格令牠火速出圈。大批遊客慕名到動物園一睹其風采，其動態更成為網上熱話。

最Hit
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
18小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」 。
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
14小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
18小時前
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利入3球破敵取首名。美聯社
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利「戴帽」破敵取首名
足球世界
7小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
23小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
2026-06-26 10:00 HKT
佛得角再創奇蹟次名出線。
世界盃2026│佛得角再創奇蹟 0:0和沙特阿拉伯次名出線 西班牙1:0烏拉圭首名晉級
足球世界
2小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
00:55
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散 疑似飛行軌跡曝光
即時中國
23分鐘前
珍惜生命｜油塘邨女子墮樓　當場身亡
突發
4小時前
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
食用安全
23小時前