石家莊動物園｜「國字臉」網紅萌猴正式定名「石英俊」 萬名網民熱烈參與徵名

河北省石家莊市動物園內一隻黑帽懸猴，早前因長相獨特、擁有一張「方正無比」的「國字臉」而在網上火速爆紅。由於其長相喜感十足，網民更戲稱其「臉型比我的人生規劃還要方正」。為此，動物園特別在社交平台發起公開徵名活動，短短數日便吸引近萬名網民提交創意。園方近日宣布，結合網民創意與當地城市情懷，正式為這隻網紅猴王定名為 「石英俊」。

方正臉型喜感十足

這隻爆紅的黑帽懸猴不僅是猴群中的首領（猴王），體格比其他同類更為壯碩，且站姿挺拔，極具威嚴。然而最吸引遊客目光的，依然是牠那張輪廓極為方正的臉孔。不少網民指出，牠的外貌與經典卡通片《大耳朵圖圖》中，主角圖圖的爸爸「胡英俊」相似度高達九成。

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徵名過程趣味橫生

動物園於4月在抖音發起徵名，反應熱烈，收獲逾1.3萬點讚及近萬條評論。網民創意百出，其中「胡英俊」因撞臉卡通角色，獲得逾6,000點讚，一度成為大熱。其後有網民提議應入鄉隨俗，讓這隻生活在石家庄的萌猴姓「石」。動物園綜合創意與城市情懷，最終定名為「石英俊」。

「石英俊」雖為猴王，平日穩居高處、氣場十足，但私底下卻調皮搞怪，反差萌性格令牠火速出圈。大批遊客慕名到動物園一睹其風采，其動態更成為網上熱話。