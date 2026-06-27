江西財大｜17歲女生控訴男生性侵毆打 恐嚇「油炸手指」逼簽免責

江西財經大學一名2025級葉姓男生，近日被一名17歲女生公開指控多次對其毆打、性侵及死亡威脅。女生更因此患上重度焦慮抑鬱。目前南京警方已就毆打案立案調查，江西財經大學表示將依據警方結論嚴肅處理。

男方家長囂張稱：學校已打點好

綜合《中國新聞週刊》及《世界日報》等媒體報道，舉報人小晟（化名）表示，她與葉某透過網絡認識，葉某多次強行與其發生性關係，並暴力毆打、辱罵威脅。小晟透露，對方在施暴後曾逼她簽下「不追究法律責任文書」，其後又強迫發生性關係。她更指葉某曾威脅說要「拔我指甲、油炸手指，要用鋼管把我打得半身不遂」。

涉事男子為江西財大學生。

校方聲明。

男方的恐嚇信息。

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小晟於今年4月分別向南京和杭州兩地警方報警。案件材料顯示，5月9日，南京市公安局建鄴分局濱江派出所就小晟被毆打案出具行政案件立案告知書。同日，其控告強姦案被南京市公安局建鄴分局以「現有證據無法證明所控告犯罪事實」為由決定不予立案。

5月10日，杭州市公安局西湖區分局亦針對強姦指控審查認為「沒有犯罪事實」，決定不予立案。小晟提出刑事覆議後，該局維持原決定，她隨後向杭州市公安局申請覆核，目前尚未收到結果。

事件最引發公眾憤怒的，是暴力鏈條背後的家庭干預。小晟在長文中憤怒揭發，葉某的母親日前在警局內態度極為囂張，當眾揚言：「我兒子不會被開除的，學校那邊我們已經打點好了。」消息一出隨即激起全網公憤，網民紛紛聲討男方仗勢欺人，並強烈質疑學校是否真的存在不當干預，逼得江西財經大學官方帳號一度開啟「一鍵保護」模式防範網民洗版。

校方：正配合警方調查

江西財經大學於6月26日發布情況通報，表示「網傳一起涉我校2025級學生葉某某與校外人員的輿情，學校高度重視」，「目前南京警方正在調查，學校將依據警方調查結論依規依紀予以嚴肅處理」。

小晟向媒體表示，當日下午她已與校方人員見面，對方強調高度重視此事，「等警方出結果後，一定會按照校規校紀處分」。截至發稿，涉事葉某電話未能接通。