清遠落龍潭｜女遊客溪谷玩水遭急流沖走 卡水底石縫多人救援失敗溺斃｜有片

暑期將至，不少人到野外溪谷玩水避暑，卻隨時墮入奪命陷阱。廣東清遠英德市一處野外溪谷日前發生致命意外。一名女子在「落龍潭」玩水期間，被湍急水流沖走，身體卡在石縫中，最終不幸身亡。現場多名遊客曾冒險下水施救，惟未能成功。當地政府正處理事故善後工作，並重申該區域屬非正規景點，設有警示牌禁止進入。

急流淹沒卡石縫施救困難

綜合內地媒體報道，事發於6月25日下午，地點為英德市石牯塘鎮的野外溪谷「落龍潭」。一名女子與多名驢友（行山人士）在該處玩水時，疑因水流湍急被沖走，身體卡在水下石縫中。現場拍攝的影片顯示，多名遊客在溪水兩邊拉起繩索，有人趴在大石上試圖將遇險女子拉起，惟當時女子身體已完全淹沒在水面以下，頭頂亦已看不見。

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多人曾落水，有人拉繩望救起遭急流沖走，卡水底石縫的女子。

一名親歷者形容，現場水流極度兇猛，「我自己也被沖下去了，幸好沒撞到石頭，自救上岸」，多名遊客跳入水中試圖施救，但始終無法將被卡住的女子拉出。其後當地救援人員及警方趕到現場，惟最終未能挽回女遊客的生命。

多人協力曾嘗試將卡在水底石縫的女子拉出來。

屬非正規景點 警示牌難阻遊人

英德市應急管理局26日證實，事發後多方力量參與救援，惟遇險女遊客被救起時已無生命跡象。石牯塘鎮政府工作人員確認遺體已被打撈。

當局指出，「落龍潭」屬野外溪谷，並非正規旅遊景點，當地已在路口設卡並設置禁止玩水警示牌，但仍有人繞道進入探險。當局呼籲公眾切勿前往未開發、未開放的危險水域遊玩。英德市此前曾發生多宗同類事故，包括2025年五一期間鄰近的「一線天」溪谷有驢友溺斃。