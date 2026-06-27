中國觀察：溫州「數口精」 誕高考數學全國唯一滿分

浙江溫州商人常被形容為「數口精」、善於理財、商業嗅覺敏銳。原來溫州人數學真的非常了得。全國高考成績近日揭曉，來自溫州樂清市知臨中學的徐可，數學科取得150分滿分，據稱是全國唯一。

今年高考數學題被公認達到「怪獸級」難度，對於這個奇蹟般的喜訊，該校老師和家長激動不已，但徐可接受採訪時語氣平靜地說：「因為考完試後我就估了分，心里大致有數，感覺有可能拿到滿分，所以今天沒有非常意外。」

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徐可自小對數學感興趣，計數對他來說就是簡單而樸素的過程，沒有給自己設定過名次或分數。2025年全國中學生數學聯賽中，徐可拿下浙江賽區一等獎。今年初，他通過清華大學「丘成桐數學英才班」招生考試，率先被預錄。

翻查資料，溫州數學人才輩出，近百年來從溫州走出的數學學者、教授超過200人，如姜立夫、蘇步青、谷超豪、方德植、徐賢修、徐桂芳、白正國等。曾經全國主要大學中三分一的數學系主任是溫州人。2003年，國際最高數學成就沃爾夫獎得主、中國科學院外籍院士、著名數學家陳省身在訪問溫州時，欣然題寫「數學家之鄉」。

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值得注意的是，國務院總理李強的家鄉溫州瑞安縣，就被形容為溫州「數學萌芽的原點」。有百多年校史的瑞安中學，校長陳良明說，瑞安中學最重要的貢獻就是培養了溫州乃至中國較早一批數學人才。

2012年，溫州建起「溫州數學名人館」，免費向公眾開放。對於為甚麼溫州會出這麼多數學家？展館人員說，清末民初，溫州與國內外海上交通往來頻繁，日本和歐美的現代數學傳入中國，第一時間便到達溫州。肯動腦筋的溫州青年較多選擇這一學科，在外求學的溫州人回鄉後大多從事數學教育工作，從而使數學之花在溫州生根發芽。

紀曉華