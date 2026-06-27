首爾成內地遊客今夏首選目的地

彭博社前日報道，受地緣政治緊張局勢等因素影響，韓國首爾成為內地遊客今年夏天首選旅遊目的地，香港次之。

料到港人次194萬居次

報道引述中國營銷技術公司華凱營銷彙編的預訂數據顯示，韓國首爾是內地遊客今夏首選旅遊目的地，6月至8月的內地客到訪人次將飆升至215萬，同比增14%。其次是香港，預計到訪人次達194萬。

數據分析顯示，內地遊客出行集中在亞洲區域，以東南亞地區增長尤為顯著。馬來西亞吉隆玻到訪人次同比增長16%，越南胡志明和河內市也深受歡迎，躋身熱門旅遊目的地的十強。

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報道引述華凱營銷主管布哈特說：「中國遊客仍在出遊，但今夏選擇臨近、安全、物有所值和較易抵達的目的地。」

地區地緣政治緊張局勢對出遊造成影響。儘管中國遊客向來喜歡到日本旅行，但去年11月，日本首相高市早苗的「台灣有事」言論觸怒北京，中日關係跌至低谷，官方和民間的交流雙雙陷入停滯。

日本國家旅遊組織近期數據顯示，5月到訪日本的內地遊客同比大幅減少60%，今夏到訪日本的中國遊客人數驟降，赴東京遊客人數減少26%。